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Украина загуржается в апокалипсис, - А.Яблоков
00:31 22.03.2020

Украина готовится к апокалипсису

Украинский автор Александр Яблоков - о том, чего в ближайшие дни ожидать "незалежной".
У нас в стране скоро будет введено чрезвычайное положение. То ли с выходных начнут вводить, то ли прямо с понедельника. А выхода другого нет, поскольку премьер Шмыгаль, назначенный в Кабмин по квоте Рината Леонидовича, оказался очередным идиотом.
Так бывает, когда много работаешь на "ДТЭК", выполняешь все инструкции хозяина, а тебя отправляют на повышение, и вот ты уже полный идиот. Но, понятное дело, не только в идиотизме Шмыгаля дело.

Никто не понимает истинных масштабов эпидемии, поскольку нет тестов, а в больницах врачи пугаются пациентов, которые утверждают, что у них коронавирус. Объявленный общенациональный карантин свелся к массовым закупкам туалетной бумаги и макарон.
Закрытие метро привело к переполненным автобусам и маршруткам. Народ массово забил болт на ограничительные меры, ведь его поставили перед выбором: умереть либо от голода, поскольку работы нет, либо от неведомого коронавируса. Понятное дело, что все продолжают активно бороться за свое существование. Поэтому начался транспортный коллапс и давка в транспорте.
По мне, так толку от этих мер ровно столько же, сколько от ежедневных обращений президента к нации. В одном из последних "звернень" Зеленский посоветовал всем, кто сидит дома, совершить виртуальный тур по музеям Львовской области.

Все походили и ознакомились с бытом гражданина Бандеры, а также "воякив" ОУН-УПА*. Оказывается, у галичан накоплен гигантский опыт сидения в изоляции в схронах. Они там годами пребывали на карантине, причем без вай-фая. Это вообще удивительно. Уверен, что после введения чрезвычайного положения опыт ОУН-УПА получит свое творческое и креативное развитие.

Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации? Тем, что в первом случае вся полнота власти в городах и населенных пунктах переходит к Национальной гвардии, МВД и армии. Чрезвычайная ситуация у нас введена в трех областях - Житомирской, Киевской и Черновицкой. Ограничения носят во многом рекомендательный характер.

Никто общественный и личный транспорт не реквизирует, народ спокойно передвигается по улицам, владельцы магазинов периодически скандалят с полицией по поводу закрытия своих лавочек. Есть единичные случаи выписывания штрафов водителям маршруток за несоблюдение нормы "десять человек в одном средстве передвижения".

При ЧП все будет гораздо круче. Совместные патрули Нацгвардии и полиции выйдут на улицы. Появятся блокпосты на выездах из городов. Они, в принципе, уже есть. Только выезжающих практически не останавливают. А после введения чрезвычайного положения сообщение по всей стране фактически будет парализовано.
Предполагается, что все должны сидеть по домам, а передвигаться по городу (населенному пункту) могут только отдельные категории служащих: врачи, фармацевты, работники продуктовых магазинов, коммунальных служб. Настоящий такой апокалипсис, но без зобми. Эти появятся позже. На десерт, так сказать.

Судя по планам, которые сейчас сливают различные советники главы МВД, выходить на улицу можно будет при наличии заполненной "формы". Типа иду за хлебушком в "Сильпо", вот масочка, паспорт с пропиской и набор презервативов. Тебе патруль делает отметку (типа вышел за семками) и пропускает в магазин. Никаких спортсменов, которые трусцой бегают по паркам, скоплений людей и, тем более, акций протеста.

Не зря же в законе о ЧП прописаны нормы о "временном ограничении прав и свобод граждан". Эти ограничения коснутся и СМИ. СБУ и МВД получит право вырубать сайты без решения суда, закрывать телеканалы и изолировать "распространителей панических слухов". Короче, то, о чем мы все так "мечтали", станет явью.

Теперь расскажем о технологии введения ЧП. В соответствии с действующим законодательством, указ президента о чрезвычайном положении должен быть одобрен Верховной Радой. Поскольку в парламенте есть заболевший коронавирусом депутат (Шахов), то он как бы закрыт на карантин - по версии спикера Разумкова. По версии президента - никакого карантина нет, депутатов можно собирать на внеочередную сессию.

Прямо в понедельник и соберут. Возможно, даже раньше. Чтобы не разбежались по схронам. "Соросята" из фракции "Голос", контактировавшие с Шаховым, уже сидят в самоизоляции. Они организовали виртуальный штаб "по борьбе с коронавирусом" и "активно следят за действиями правительства". ДБ.
Даю 99 процентов, что указ президента одобрят. Кроме указа, планируется еще провести кадровое усиление Кабмина. Шмыгаль, как уже отмечалось, не справляется. Недавно вообще предложил разработать законопроект о "передаче власти от одних органов к другим в условиях эпидемии". В его понимании власть - это разновидность триппера, передающегося половым путем.

Человек даже не понимает, что наговорил примерно на три статьи Уголовного кодекса. Менять его нет смысла, не хватало еще правительства в отставке. Поэтому отловили Олега Дубину и обманным путем пытаются затащить в правительство. Он согласился лишь на должность министра энергетики, но его сделают первым вице-премьером.
После введения чрезвычайного положения (планируется, что сроком на три недели) эпидемиологическая ситуация не улучшится. Наоборот, если придут из Китая миллионы тестов, то выяснится, что мы по уши в коронавирусе. Естественно, начнется паника. Всех ведь уже информационно подготовили к превращению в "зомби". СМИ публикуют "оптимистические" фото с колонной военных грузовиков из Италии. Дескать, власти не справляются с утилизацией трупов, вывозят их уже с помощью военной техники.
В политическом плане у нас реально почти вся полнота власти перейдет к министру внутренних дел Арсену Авакову. Произойдет "транзит полномочий". Паниковать смысла нет, поскольку все к этому и шло.

Источник - rusvesna.su
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