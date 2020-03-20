Карантин не сплачивает нас, а еще больше разделяет, - Титью Лекок

00:36 22.03.2020

20 марта 2020 г.

Титью Лекок | Slate.fr



"Все происходит так, будто этот вирус не только не объединяет нас, но лишь усугубляет наше осознание неравенства", - пишет журналистка Титью Лекок в издании Slate.fr.

"По поводу этой пандемии есть несколько сценариев. Эммануэль Макрон попытался набросать один из них во время своих телевизионных выступлений в духе Черчилля: мы должны ощутить себя единой нацией", - говорится в статье.

"(...) Мы стремились испытать нечто новое все вместе. Мы смотрели видео о том, как пели итальянцы, обращаясь к миру единым голосом. Мы стремились получить такой же опыт. Открыть для себя нашу национальную сплоченность. Показать себя с лучшей стороны. (...) На самом деле, ничего этого не произошло. На данный момент можно сказать, что мы столкнулись с горьким провалом. Все обычные различия в обществе продолжают существовать, и, на мой взгляд, они еще больше усиливаются", - указывает Лекок.

"Во-первых, в четверг вечером произошло когнитивное разделение между кланом тех, кто "понимает принцип карантина", (...) и кланом тех, кто считает, что "сейчас хорошая погода, я хочу пойти прогуляться по парку". (...) Когда я встречаю свою соседку, которая выходит три раза в день, потому что она "отказывается поддаваться нынешней истерии" и потому что "коронавирус в основном в головах", у меня возникает яростное желание пойти и плюнуть ей на ручку двери", - пишет автор публикации.

"Был объявлен официальный карантин. Логично было бы, чтобы в этом проявилась национальная гармония. (...). Но все пошло совсем не так", - говорится в статье.

"Прежде всего, мы удивлялись, почему выдающиеся деятели спорта, кино и политики, даже без серьезных симптомов, воспользовались процедурой прохождения тестов. Уже от этого первичного неравенства стало ясно, что оно подорвет понятие о единой и неделимой нации. Затем перед нами стали возникать ужасные кадры парижан, которые набивали свои внедорожники чемоданами, чтобы "отдохнуть на лоне природы" - удобный случай вспомнить, что во Франции примерно три миллиона загородных домов, и это явно подтверждает сильное различие в материальном положении", - считает автор публикации.

"(...) Понятно, что многое меняется, когда ты сидишь на карантине в загородном доме площадью 200 м2 с садом в один гектар. Зрелище массового переселения людей, которые достаточно богаты, чтобы выбирать, в каком доме сидеть взаперти, вряд ли поможет "создать единую нацию" (тогда как Норвегия, например, запретила подобное переселение)", - комментирует Лекок.

"Лично у меня комфортные условия для самоизоляции. (...) Но становится ясно, что мы не равны перед карантином, поскольку карантин - это как раз та мера, которая возвращает нас к нашим материальным условиям жизни", - анализирует автор публикации.

"(...) Среди тех, кто не находится на карантине, можно привести в пример сотрудников Amazon. Кассиров супермаркетов. Социальных работников. Доставщиков продуктов. Домашних помощников. Обслуживающий персонал. Рабочих. Водителей, и т.д. Тех, у кого нет маски, нет защиты, нет высших соображений и, как правило, в их зарплатной ведомости немного нулей, тех, кого все равно попросят выйти на работу. На нас надвигается суровая реальность: в одной и той же компании руководители могут работать из дома, а рабочие приходят на работу", - указывает журналистка.

"Этот вирус не только не объединил нас, но и усугубил осознание нашего неравенства. Карантин, безусловно, касается всей страны, но проходит он в соответствии с совершенно разными реалиями, где на одном полюсе находятся люди, которые вынуждены работать (без защиты), а на другом, диаметрально противоположном, находятся богатые, которые могут выбирать, в каком месте проживания они самоизолируются, и между ними располагается целый спектр людей в зависимости от их работы, семейной ситуации и жилища", - резюмирует журналистка.



Источник: Slate.fr