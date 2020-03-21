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В каких странах отмечают весенний Новый год
12:52 22.03.2020

В каких еще странах отмечают Наурыз мейрамы

В Казахстане весна полноценно вступает в свои права 21 марта – именно в этот особенный день отмечается светлый праздник Наурыз, знаменующий собой не только весеннее равноденствие, но и обновление природы. Total.kz выяснил, где еще отмечают Наурыз мейрамы.

Для восточных народов Наурыз все равно, что Новый Год, ведь оба праздника считаются вестниками новой жизни. Даже название праздника – Наурыз – на персидском языке означает не что иное как "новый день".

Наурыз – праздник, который начали отмечать до появления ислама, он достался восточным народам в память о языческих верованиях, когда в почете у предков были природные культы. Так в Северной Индии отмечают Лори – день окончания суровой зимы, в Египте начало весны называют Жам эн-Нессим, в Израиле чествуют Ту би-шват – конец сезона дождей, в Исландии есть Сумарсдаг – день прихода лета. Наурыз не относится к религии, в этот день по всему Казахстану люди поют и танцуют, а также участвуют в народных играх и праздничных гуляниях.

Своими корнями Наурыз уходит еще во времена Ахеменидской империи (VI – IV вв. до н.э.), где он отмечался в качестве главного религиозного события зороастризма, а первое письменное упоминание праздника принадлежит священной "Авесте". Несколько тысячелетий прошло с той поры, и многое в жизни народов Средней Азии претерпело изменения: войны, революции, мировые кризисы и дефолты оставили неизгладимый след в истории, однако Праздник весеннего равноденствия празднуется и по сей день.

30 сентября 2009 года Наурыз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Навруз. 19 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках пункта 49 повестки дня "Культура мира" консенсусом была принята резолюция, озаглавленная "Международный день Навруз".

В настоящее время Наурыз отмечается 21 марта как официальное начало нового года по астрономическому солнечному календарю в Иране и Афганистане. Как государственный праздник Наурыз отмечается 21 марта в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане, Албании, Киргизии, Македонии, Турции.

Среди народов, отмечающих праздник Навруз, повелось: чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдет год. Как национальный праздник Навруз отмечается 21 марта в некоторых регионах России, таких как Дагестан, Татарстан, Башкортостан и других национальных регионах. Также, как национальный праздник, Навруз отмечается 21 марта в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Иракском Курдистане, некоторых регионах Индии. Навруз является началом года также по календарю бахаи.

В Азербайджане есть такая традиция: нужно зажечь костер, который называют "тонгал", и семь раз прыгнуть через него. В Азербайджане с праздником Навруз поздравляют словами: Novruz bayramınız mübarək olsun! ("Пусть ваш праздник Навруза будет счастливым!") и отвечают на поздравление словами: Sizinlə bahəm! ("И ваш тоже!"). И как только яйцо качнется – наступает Новый год. Все сидящие за столом начинают поздравлять друг друга. Раньше на столе обязательно должна была быть рыба с головой, зачастую фаршированная орехами и кишмишем. Также на столе бывает много сладостей, таких как пахлава, шекербура, бадамбура и многое другое. Угощая гостей, желают, чтобы год был таким же сладким, как сладости, приготовленные в домашних условиях.

Узбекистан празднует Навруз ежегодно 21 марта. Народные гулянья проходят повсеместно в каждом городе страны и длятся не один день: люди в национальных костюмах поют песни, танцуют и желают друг другу удачного года. Главными блюдами Навруза здесь являются сумаляк (пророщенные зерна пшеницы), туграма-плов, халим (пшеница с мясом). Раздаваемые в этот день милостыни и подарки считаются залогом изобильного и сытого года. Еще одной узбекской традицией является выбор хозяйки праздника – Бахор-ханум, а также земледельца – Дехкан-бобо и Момоер – человека, олицетворяющего Землю.

Кыргызстан встречает Нооруз всенародными гуляньями и самым большим празднеством на Бишкекской площади. Народные пляски и танцы сопровождаются показательными выступлениями национальных видов спорта. В домах принято накрывать богатые дастархоны и готовить национальные блюда – сумаляк и кеже, причем сумаляк должен готовиться исключительно на хлопковом масле, а при его приготовлении должно присутствовать как можно больше людей.

В Таджикистане праздник называется Навруз, а главные блюда – шашлык и сладкий плов со злаками – традиционно готовят мужчины. Главным символом таджикского Навруза является огонь: считается, что огонь обладает целительными и очищающими свойствами, именно поэтому очень много игр и выступлений проводится с использованием огня. Украшением стола становятся самбуси (самса), сабси (овощи) и зеленые ростки пророщенной пшеницы.

Новруз является одним из важнейших праздников Ирана: праздничный стол "хафт-син" должен быть украшен семью предметами на букву "с", среди которых обязательно присутствуют монета (секке), уксус (серке), чеснок (сир), специи и праздничные блюда. На стол обязательно ставится зеркало и зажигаются свечи, а пророщенные семена льна или пшеницы украшают праздничный стол в качестве символа обновления и здоровья. В Иране празднование длится обычно в течение 13 дней, из которых первые 5 дней посвящены встрече Навруза и посещению родных и друзей. Девятый день известен как Шахръяран-Навруз (шахский Навруз), а тринадцатый день как Сездах-бедар ("Тринадцатое вне дома").

В Казахстане Наурыз является одним из самых любимых национальных праздников. Главные улицы всех городов страны украшают белые юрты, проводятся концерты и спортивные выступления, игры, а ремесленники и беркутчи демонстрируют свое мастерство. Главным блюдом праздника становится Наурыз-коже, традиционно приготовляемое из семи различных ингредиентов. Помимо Наурыз-коже жарятся баурсаки, готовятся национальные сладости и бешбармак.

В Китае праздник весеннего равноденствия Навруз отмечают жители Синьцзян-Уйгурского автономного округа, население которого составляют этнические уйгуры, казахи, узбеки, дунгане и т.д. Люди надевают яркие одежды и отправляются в храм. Главными расцветками праздника являются черная, белая, красная, желтая и зеленая. Каждая из них символизирует огонь, воду, дерево, металл и землю. Традиционным блюдом здесь является каша, приготовленная из семи различных ингредиентов. Празднование сопровождается плясками и песнопениями.

Турция ежегодно справляет Невруз, а главными украшениями стола становятся крашеные яйца, пророщенные ростки пшеницы, свечи и традиционное блюдо – сумаляк. В праздничные дни принято ходить в гости, делать пожелания и раздавать милостыню.

С древним весенним праздником у туркмен связаны некоторые приметы, которые и сегодня популярны в народе. К примеру: "Если в Навруз будет пасмурно, то такую погоду можно ожидать и до июня" или "Если в Навруз идет снег или дождь – год будет урожайным". Молодежь не вспоминает о поверьях, зато устраивают масштабные игры и состязания на свежем воздухе. Именно на дни празднования Навруза назначают первые скачки нового сезона, в это же время проводят первые бои среди пастушьих волкодавов – алабаев. Появилось также одно новшество: теперь в Туркменистане именно в период проведения Навруз-байрама отмечается День женщины, День матери, что говорит о признании женской роли в жизни общества.

Навруз празднуется в Афганистане 21 марта. Сопровождается это странным ритуалом: с часа ночи с 20 на 21 марта и до 12 часов дня 21 марта никто не должен выходить на улицу. С этим связано поверье, что если кто-то покинет дом в этот период, то в наступающем году умрет один из членов семьи. Задолго до наступления праздничных дней шьют новую одежду всем членам семьи, убирают дом, выбирают подарки для близких. В день торжества на столе должны быть фрукты и орехи, компот из семи видов фруктов и пяти блюд, названия которых начинаются на букву "с" – ими нужно будет угостить всех друзей и знакомых. Заранее варят и красят яйца – обычно по количеству детей в семье. Есть поверье, что они отводят несчастья, так что каждому ребенку дают съесть хотя бы одно яйцо.

Мусульмане Индии также отмечают Навруз в день весеннего равноденствия. Здесь особых поверий или необычных примет нет: тоже накрывают богатый стол, красиво одеваются, украшают все цветами. Принято также разжигать большой костер – его дым, как верят индусы, унесет все неудачи уходящего года.

Источник - ИА Тотал Казахстан
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