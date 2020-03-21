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На Украине появился свой "Ухань" - Черновицы
17:04 22.03.2020

На Украине появился свой "Ухань"
В Черновцах непонятным образом заразились коронавирусом 11 человек

Украина обзавелась собственным "Уханем". Эпицентром эпидемии коронавируса в стране стали находящиеся возле самой границы с Румынией Черновцы. Мэр Алексей Каспрук после выявления 11 больных распорядился наглухо перекрыть дороги в город на въезд и выезд. Помимо установки на окраинах Черновцов массивных бетонных блоков введено еще одно ограничение: отныне строжайше запрещено выходить из дома без сопровождения родителей всем детям в возрасте до 14 лет.

Из 25 зарегистрированных в Черновицкой области носителей COVID-19 одиннадцать больных - жители села Коленковцы Хотинского района. Где эти люди подхватили заразу, медики не знают.

В Киеве с 23 марта вдобавок к уже закрытому метро, существенно ограничат количество пассажиров наземного транспорта. В автобусы, троллейбусы и трамваи будут пускать только медиков, сотрудников спасательных служб и правоохранительных органов, работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, персонал продуктовых магазинов и аптек, а еще "сотрудников стратегических предприятий". Остальным согражданам мэр Виталий Кличко настоятельно рекомендует по возможности находиться дома. "Главное - удержать ситуацию, выиграть время, не дать пандемии "овладеть" столицей, - подчеркнул Кличко. - Сейчас мне не до рейтингов, не до популизма!"

В субботу в одном из городов Житомирской области я разговорился с жителем Баку по имени Асиф. Мужчина последние 12 лет постоянно ездил отдыхать на курорт Моршин, что во Львовской области. Услышав о надвигающейся на Украину "биологической катастрофе", принял решение сократить срок оздоровления до 22 дней, взял на 18 марта авиабилет из Борисполя до Баку.
- Приехал в Киев - а аэропорты закрыты, вокзалы не работают, - жалуется 60-летний Асиф. - Нас таких здесь оказалось примерно двести. Обратились в посольство Азербайджана, обещают помочь. Boeing за нами из Баку обязательно прилетит, только надо дождаться еще примерно ста азербайджанцев...
Когда из Киева дадут отмашку, Асифа в столицу довезет его дальний родственник, обосновавшийся в наших краях несколько лет назад. Владельцам частного автотранспорта выезжать за пределы посаженной на 30-дневный карантин Житомирской области не запрещено, равно как и свободно передвигаться по Киеву.

А частники нынче просто-таки нарасхват. Из сел, куда перестали ходить рейсовые автобусы, им каждый день поступает по несколько заказов на "закупы" (то есть шопинг). Сельчане снаряжают одного-двух более-менее крепких соседей, вручают им по парочке тысяч гривен и те, доехав до искомого города, затариваются на неделю-полторы продуктами питания.

Кабмин Украины, заранее предусмотрев эти самые "закупы", распорядился не впускать в торговые залы супермаркетов больше 15 покупателей одновременно. Людям приходится коротать время в очередях снаружи.
Как и до этого, народ налегает на всевозможные мясные консервы, гречку, вермишель и прочее не скоропортящееся. Цены, слава Богу, ритейлеры не поднимают. Доллар, взметнувшийся было с 23 гривен почти до 30-ти, Национальный банк Украины ценой неимоверных усилий все-таки смог удержать в полушаге от "психологического барьера" 30 грн/$1.

На городских улицах непривычно много полицейских. Они преимущественно "профилактируют" младшее поколение украинцев, разъясняя время от времени встречающимся на их пути микрогруппам детей, насколько опасным для их будущей взрослой жизни может оказаться инфицирование коронавирусом.

Между тем мошенники придумали новую разводку - надеваюи костюмы "а-ля уханьский доктор" и в этом облачении стучатся в квартиры одиноких пенсионеров якобы с целью "проверки на коронавирус". А потом распыляют какой-то усыпляющий газ и выносят чужое имущество…
Утвержденный не так давно Верховной Радой министр здравоохранения Илья Емец выступил с крайне неутешительным для украинцев прогнозом. Дескать, самое трудное всех нас ждет впереди, вирус не намерен сбавлять взятый темп ни на минуту.

Олег Базак

Источник - mk.ru
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