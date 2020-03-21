В Узбекистане вводят обязательное ношение масок в общественных местах

19:07 22.03.2020

В Узбекистане с 23 марта вводится обязательное ношение маски в общественных местах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



С 23 марта лицам, которые будут замечены в общественных местах Ташкента, Каракалпакстана и областных центров, будет делатся предупреждение.



С 6:00 25 марта в силу вступает порядок наказания – за отсутствие маски в общественном месте грозит штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф достигнет 3 базовых расчетных величин (669 тысяч сумов).



Напомним, что на днях в Узбекистане отменили лицензирование производства медицинских масок.



В Узбекистане на сегодня зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом.