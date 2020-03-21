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    Казахстан   | 
Сиргели - осколок древних уйсуней в Старшем жузе казахов
20:29 22.03.2020

В составе Старшего жуза казахов есть роды

- монгольского происхождения (жалаиры и шанышкалы)
- кипчакского (сары-уйсуни)
- местные, которые жили здесь еще до прихода сюда казак-узбеков в 15 веке (албаны и дулаты)
- ирано-скифского происхождения (канлы)
- огузского (шапырашты)

А есть род, который считается не старшим (старшими являются сары-уйсуни), а исконным уйсуньским родом. То есть родом, который ведет свое происхождение от уйсуней, заселявшие Южный Казахстан еще во время гуннов.

Это род Сергили.

В традиционной родословной казахов (шежире) род Сергили ведет происхождение от Ойсыла - старшего брата прародителя Старшего жуза казахов - Уйсуна. Другие роды Старшего жуза ведут происхождение от последнего, и только Сергили от его старшего брата.

По данным М.Тынышпаева:
Мухамеджа́н Тынышпа́евич Тынышпа́ев, (12 мая 1879 - 21 ноября 1937) - казахский общественный деятель, депутат Второй Государственной Думы России, первый премьер-министр Туркестанской автономии, член "Алаш Орды", первый казахский инженер-путеец, активный участник проектирования и строительства Туркестано-Сибирской магистрали. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован в 1970 году.

Ареалом расселения Сиргели в начале XX века были среднее течение Шу, нижнее течение Таласа и предгорья Каратау. В наши дни казахи племени Сиргели проживают преимущественно на территории Южно-Казахстанской и Жамбылской областей Республики Казахстан и в Ташкентской области Республики Узбекистан (https://ru.wikipedia.org/)

По сведениям персидского путешественника 16 века ибн Рузбехана Сиргели имеют летней кочевкой берега Итиля (Волги), а зимой откочевывают в окрестности Ташкента.

Сергили таким образом являются древнейшими современными насельниками берегов Сыр-Дарьи.

Но это только территория расселения! А так, Сергили считаются родом дипломатов и торговцев, знавшими арабский, фарси и чагатайский языки. Своеобразным посредническим центром, через который осуществлялось торговое и дипломатическое взаимодействие между кочевниками и оседлыми.

Алишах Рагиб Самарканди (Элиша Бен Шмуэль Рагиб Самарканди) (XVII в.) - среднеазиатский еврейский поэт, в одной из своих записей отмечал, что: "Казахи-Сиргели похожи на нас - помогают своим сородичам, они образованы, кроткие, а в делах торговли и дипломатии как мы - усердны" (https://ru.wikipedia.org/)

Но Сергили оставались при этом всегда верными кочевым устоям, и когда казахские ханы Жанибек и Керей начали откочевку в Могулистан то Сергили поддержали их в этом намерении.

Мои статьи по теме:

1. Албаны Старшего жуза казахов - древнейшие насельники Семиречья, ч.1

2. Дулаты Старшего жуза казахов - древнейшие насельники Семиречья, ч.2

3. Суаны Старшего жуза казахов - часть дулатов или отдельное племя?

4. Сары-уйсуни - кипчаки в составе Старшего жуза казахов

Источник - Канал дилетанта
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584898140
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