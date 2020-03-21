Законы вероломства на Ближнем Востоке, - С.Кожемкин

20:38 22.03.2020 Законы вероломства на Ближнем Востоке



Не ослабляя давления на Тегеран, США пресекают попытки ближневосточных государств урегулировать разногласия и разжигают региональные конфликты. Эта политика привела к династическому кризису в Саудовской Аравии и победе на выборах в Иране антизападных сил.



Законы вероломства



Приписываемая Цезарю формула "Разделяй и властвуй" лежит в основе политики капиталистических держав. Наиболее яркое воплощение она получила в дипломатии США. С момента возникновения эта страна оттачивала навыки вероломства и лицемерия на индейских племенах и соседях по региону. Первых лишали земель и физически уничтожали, вторых связывали несправедливыми соглашениями, превращая в рабов американских корпораций. При этом США ловко использовали разногласия в стане противников и, применяя то угрозы, то подкуп, стравливали их.



Очень скоро эта тактика затронула другие континенты. Весьма интересным, но малоизвестным фактом является то, что первые крупные военные операции за пределами Нового Света Соединенные Штаты провели в… арабском мире. В 1801-1805 и 1815 годах под предлогом борьбы с пиратством их войска напали на вассалов Османской империи в Северной Африке: Марокко, Алжир, Тунис и Триполитанию (современную Ливию). В ходе боевых действий США прибегали к услугам наемников из числа местного населения. Эти, именуемые "Берберийскими", войны стали заявкой молодого государства на вхождение в клуб мировых держав.



Спустя два столетия регион, в западной политической науке именуемый Большим Ближним Востоком, не утратил своего значения для Вашингтона. Не претерпели серьезных изменений и методы, с помощью которых он добивается своих целей. Это доказали последние события, в том числе поездка американского госсекретаря Майка Помпео на Ближний Восток.



В рамках своего турне дипломат посетил Оман и Саудовскую Аравию. Выбор не был случайным. В начале года скончался султан Кабус бен Саид, полвека занимавший оманский престол. Ему наследовал двоюродный брат Хейсам бен Тарик. Этим поспешили воспользоваться США, которые стремятся утвердить здесь свое влияние. Причина как в выгодном географическом положении, позволяющем контролировать Ормузский пролив и тем самым влиять на Тегеран, так и в нынешнем курсе страны. При султане Кабусе Оман сохранял нейтралитет, отказываясь участвовать в антииранских инициативах и выступая в роли посредника. Первые шаги нового монарха показали, что радикально менять политику он не хочет. На похороны Кабуса был приглашен глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, его оманский коллега Юсуф бен Алауи уже дважды в этом году посетил Тегеран.



Во время визита Помпео рассыпался перед новым султаном мелким бисером, расписывая перспективы сотрудничества с США и зазывая в Вашингтон. Цена такой лести известна: закабаление и втягивание в смертельно опасные авантюры.



Щелчок по династии



Эти же мотивы привели Помпео в Саудовскую Аравию. На переговорах с королем Салманом Аль Саудом он не уставал призывать к совместной борьбе против Ирана. "Мы подтверждаем решимость поддерживать Эр-Рияд перед лицом иранской агрессии, - заявлял он. - Наша общая задача - ограничить стратегические возможности Тегерана в регионе".



Недвусмысленным посланием Ирану стало посещение делегацией авиабазы "Принц Султан". Здесь сосредоточена большая часть американского контингента - 3 тыс. военнослужащих, эскадрильи истребителей F-22 и стратегических бомбардировщиков B-1B, а также две батареи зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот". В окружении американских вояк риторика гостей стала еще откровеннее. По словам сопровождавшего Помпео посла США Джона Эбизейда, Эр-Рияд должен ориентироваться на Вашингтон, чтобы модель саудовских реформ "была американской, а не китайской или российской". Иначе говоря, королевству прямо указали на нежелательность малейших отклонений от "генеральной", то есть проамериканской линии в международных отношениях.



А поводы для недовольства у американской администрации были. Как писала "Правда" (см. номер от 17-20 января с.г.), еще в прошлом году саудовские власти вступили в неофициальные переговоры с Тегераном. Сближению не повредили ни атаки на саудовские нефтяные объекты в сентябре прошлого года, ни убийство иранского генерала Касема Сулеймани, хотя в Вашингтоне рассчитывали столкнуть лбами Эр-Рияд и Тегеран. Королевство призвало стороны избегать провокаций и не допускать дальнейшей эскалации. Мало того, как сообщил Джавад Зариф, Иран получил от саудовских властей согласие на старт диалога. Не исключено, что его передал глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши, посетивший Тегеран и Эр-Рияд.



Дала трещину стратегия по использованию монархии против ближневосточных союзников Ирана. Эр-Рияд сделал ряд шагов навстречу Дамаску, одним из признаков чего стало приглашение постпреда Сирии при ООН Башара Джафари на организованное саудовскими дипломатами мероприятие. Наметилось сближение королевства с палестинским движением ХАМАС, прежде обвиняемым в связях с Ираном и Катаром.



Реакция последовала незамедлительно. В западных СМИ стали появляться громкие разоблачения правящей верхушки. Наследника престола Мухаммеда бен Салмана обвинили в хакерской атаке на личный смартфон главы корпорации "Амазон" Джеффа Безоса. Из США были высланы два десятка саудовских военнослужащих, проходивших подготовку в американских войсках. Их уличили в симпатиях к экстремистским течениям. Кроме того, по данным ряда источников, ЦРУ пригрозило припомнить причастность династии к терактам 11 сентября 2001 года и убийству журналиста Джамаля Хашогджи. После этого курс Эр-Рияда поменялся. Саудовские власти публично отреклись от самой возможности диалога с Тегераном, а министр иностранных дел Фейсал бен Фархан дезавуировал прежние заявления, назвав убийство Сулеймани "законной самообороной США". Иранскую делегацию не пустили на заседание Организации исламского сотрудничества, посвященное "сделке века" по Палестине. Саудовские власти отказались выдавать ей визы.



В региональной политике сделан не менее заметный крен. Эр-Рияд поддержал отказ США уходить из Ирака. Напомним, Вашингтон проигнорировал резолюцию иракского парламента, потребовавшего вывести американские войска. Дональд Трамп пригрозил Багдаду санкциями и арестом счетов иракского Центробанка объемом 35 млрд долл. Также саудовские власти отозвались на призыв Вашингтона играть более заметную роль в Сирии. Королевство увеличило помощь арабским ополчениям "Кувват ас-Санадид" и "Кувват ан-Нухба", входящим в преимущественно курдскую коалицию "Сирийские демократические силы". Очевидно, что целью является радикализация альянса с натравливанием его на Дамаск. После краткого потепления резко ухудшились отношения Эр-Рияда с ХАМАС. В королевстве прошли массовые аресты палестинских беженцев, заподозренных в связях с движением.



Не без вмешательства Вашингтона сорвано перемирие в Йемене. Вслед за бездоказательными сообщениями Пентагона о перехвате иранского оружия для повстанцев-хуситов саудовская авиация возобновила варварские налеты. В ходе одного из них в провинции Эль-Джауф погибли 35 мирных жителей, из них 26 детей. Ранее Трамп наложил вето на одобренный конгрессом законопроект, призывающий прекратить военно-техническую помощь Эр-Рияду.



Заслуживает внимания информация о подготовке саммита глав США, Израиля и арабских стран. Он должен оформить антииранский блок, над созданием которого бьются Вашингтон и Тель-Авив. Ряд успехов на этом поприще уже достигнут. Послы Омана и Объединенных Арабских Эмиратов присутствовали на презентации "сделки века". Там же, в Вашингтоне, прошла встреча представителей США, Израиля и ОАЭ с обсуждением регионального пакта.



Визит Помпео стал своего рода инспекционной поездкой, в ходе которой американцы удостоверились в лояльности вассалов и дали им рекомендации. Последствия не заставили себя ждать. Во-первых, вооруженные силы двух государств провели крупные учения "Морской защитник" с участием подразделений ВМС, ВВС и морской пехоты. Местом их проведения стали окрестности базы "Король Абдель Азиз". До побережья Ирана оттуда меньше 200 километров.



Во-вторых, Мухаммед бен Салман перешел в наступление внутри страны. 6 марта саудовские спецслужбы арестовали около двадцати членов правящей династии. Среди них оказался прежний наследник престола Мухаммед бен Наиф и младший брат короля Ахмед бен Абдель Азиз, известный своей критикой войны в Йемене и антииранской политики. Задержанных обвинили в подготовке переворота, но истинной причиной, скорее всего, является стремление наследного принца расчистить путь к власти. В обмен на молчаливое согласие США Мухаммед бен Салман мог дать обещание поддержать политику Вашингтона в регионе.



Закулисным сговором попахивают отказ Эр-Рияда от ограничения добычи нефти и начало ее продажи по демпинговым ценам. Такая политика бьет по интересам Ирана, Венесуэлы, России и других государств, которые США не прочь наказать за несговорчивость.



Принципы "принципалистов"



Усиливая давление на Иран, капитал использует любой повод, подчас самый абсурдный. Так, Помпео обвинил власти страны в "возможном сокрытии важных деталей о вспышке коронавируса". Но главная атака направлена против ракетных и ядерных разработок Тегерана. В администрации Трампа заявили о подготовке обращения в ООН с требованием вернуть международные санкции из-за нарушения Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - так называемой ядерной сделки. А поскольку США вышли из соглашения еще в 2018 году, эта задача возложена на его европейских участников: Великобританию, Германию и Францию.



На словах повторяя о приверженности СВПД, они вслед за Вашингтоном саботировали выполнение собственных обязательств. Но виновником срыва "сделки" объявлен Иран. Европейские страны запустили механизм разрешения споров, который может завершиться возобновлением международных санкций. Также Лондон, Париж и Берлин присоединились к информационной войне. Как уверяет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Ирану хватит "одного-двух лет", чтобы получить ядерное оружие. И это несмотря на то, что иранские власти неоднократно повторяли о невозможности и нежелании обзаводиться смертоносным арсеналом.



Продолжает ужесточаться режим санкций, бьющих по простым жителям. В Тегеране назвали лживыми утверждения американских властей, что ограничения никак не сказываются на снабжении Ирана лекарствами и продуктами. Блокировка банковских переводов сильно осложнила эту процедуру, а гуманитарные механизмы предусматривают поставку медпрепаратов максимум на 3 млн долл. в год. Это лишь тысячная доля потребностей страны в фармацевтическом импорте.



К санкционному давлению присоединилась и Россия. ОАО "Российские железные дороги" вышло из проекта электрификации железной дороги Гармсар - Инче Бурун протяженностью 495 километров. Контракт на сумму 1,2 млрд евро был подписан в 2017 году во время визита Роухани в Москву. Столь "дружеский" шаг был сделан после того, как США пригрозили санкциями иностранным компаниям, участвующим в совместных с Тегераном проектах. На этом фоне притворным выглядит заявление российского МИД, сделанное 16 марта. Назвав Иран "добрым соседом и партнером", дипломаты призвали снять со страны санкции из-за вспышки коронавируса.



Но, пытаясь заставить Иран капитулировать, глобальный капитал добился обратного. На прошедших в феврале парламентских выборах сокрушительную победу одержали кандидаты, именуемые "принципалистами", или консерваторами. Они выступают против уступок Западу и либеральных реформ, требуя большего госрегулирования экономики и достижения самообеспечения важнейшими видами промышленной и сельскохозяйственной продукции. По итогам выборов "принципалисты" оказались первыми в 221 из 285 округов. Одним из триумфаторов стал бывший мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, получивший свыше 1,2 млн голосов. Не исключено, что именно он будет главным претендентом на президентский пост в 2021 году.



Получая постоянную внешнюю подпитку, острые конфликты на Ближнем Востоке остаются далекими от разрешения. Но шантаж, угрозы и агрессия все чаще дают сбой. Народы региона отказываются быть марионетками в руках корпораций и капиталистических держав.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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