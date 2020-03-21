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Вирус взлохматил мозг бабушки. Меркель самопосадилась в карантин
22:13 22.03.2020

Меркель ушла на карантин из-за делавшего ей прививку больного врача

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение самоизолироваться. Как оказалось, у врача, делавшего ей прививку, нашли коронавирус.
Теперь она сама будет работать на удаленке и оттуда руководить страной. В кабмине ФРГ сообщили, что проинформировали канцлера о диагнозе врача после ее общения с прессой. Теперь она сама будет регулярно проходить тесты на коронавирус.
Ранее германские СМИ нашли канцлера в одном из берлинских магазинов. Там она покупала туалетную бумагу. Кроме того, в корзинке Меркель лежали гель для душа, мыло и вино.

Источник - mk.ru
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