Вирус взлохматил мозг бабушки. Меркель самопосадилась в карантин

22:13 22.03.2020

Меркель ушла на карантин из-за делавшего ей прививку больного врача



Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение самоизолироваться. Как оказалось, у врача, делавшего ей прививку, нашли коронавирус.

Теперь она сама будет работать на удаленке и оттуда руководить страной. В кабмине ФРГ сообщили, что проинформировали канцлера о диагнозе врача после ее общения с прессой. Теперь она сама будет регулярно проходить тесты на коронавирус.

Ранее германские СМИ нашли канцлера в одном из берлинских магазинов. Там она покупала туалетную бумагу. Кроме того, в корзинке Меркель лежали гель для душа, мыло и вино.