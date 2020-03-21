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КоронаПиарДурь. Путин отправил врачей и лекарства в Италию. А в Ставрополь не полезнее?
22:19 22.03.2020

Итальянцы в соцсетях благодарят Россию за помощь и ругают ЕС
Первая группа российских военных медиков вылетела в Италию

Пользователи социальных сетей массово отреагировали на новости об отправке группы российских военных медиков и оборудования в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. На странице Российского посольства в Риме появились сотни отзывов от итальянцев, а также жителей других стран мира, которые благодарят Россию за помощь и обвиняют США, ЕС и НАТО - партнеров Италии - в бездействии.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко

Аккаунт Российского посольства в Италии опубликовал видео отправки самолетов ВКС России с грузом медицинского оборудования и врачами на борту. Накануне, президент России Владимир Путин договорился с премьер-министром Италии Антонио Конте об отправке более чем ста врачей эпидемиологов и вирусологов для оказания помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса. Первые борта вылетели в Италию с аэродрома Чкаловский.

На момент написания статьи, публикация российского посольства в Риме собрала более тысячи отметок "мне нравится" и сотни отзывов. Комментаторы благодарят народ и правительство России, а также критикуют позицию стран Евросоюза и США, которые не торопятся оказывать Италии поддержку.
"Спасибо, Отлично! Это куда лучше чем 30.000 американских солдат без масок, которые были приехали на учения НАТО Defender Europe 2020. Что, мы еще не выяснили, от кого нам нужно защищаться? Спасибо Россия, спасибо Путин" - пишет пользователь Luciana
"AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR" (от латинского - "Друг познается в беде" - "МК"). Жест России еще больше показывает, что мы должны вернуться к тому, чтобы стать независимым народом. ВНЕ ЕС - ВНЕ НАТО - СВОБОДНОЕ СОСТОЯНИЕ НАРОДОВ - смертная казнь для предателей государства." - комментирует пользователь Peter Louis
"Спасибо друзья Помощь из России, но не от паразитов ЕС" - добавляет Antonio Russo

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко

Некоторые итальянцы также пользуются возможностью извиниться перед Россией за политику, проводимой их страной в отношении России

"Это наши друзья, и мы отвечаем взаимностью санкциями, позор!" - комментирует Sig Gefrico
"Санкции, которые затем наказывают итальянские компании ... Мы действительно дураки" - отвечает ему пользователь Alessandro
"И мы еще налагаем на вас санкции! Совсем нет стыда." - пишет Marco Castellari
В комментариях к публикации российского посольства, впрочем, отметились не только итальянцы. Люди из многих стран мира благодарят российское правительство за оказание помощи Италии в трудный момент.
"Спасибо России за Италию" - пишет Raffaele.
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Артемий Шарапов

Источник - mk.ru
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