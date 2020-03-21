Горячая нефть: повстанцы-хуситы близки к контролю углеводородов Йемена

00:04 23.03.2020

Они успешно наступают в направлении основных районов их добычи в стране



Антон Лавров

Роман Крецул

Алексей Рамм



Йеменские повстанцы добились новой крупной победы. После взятия города Эль-Хазм они вышли к главным нефтяным и газовым месторождениям страны в провинции Мариб. Это ставит под угрозу не только военную операцию Саудовской Аравии, но и бюджет королевства, считают эксперты. На фоне экономических проблем другие страны Персидского залива не заинтересованы в продолжении конфликта в Йемене и уже стараются выйти из него.



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Как сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией, новая военная победа повстанцев была достигнута за счет эффективного применения дронов и ракет. После продвижения в провинции Эль-Джауф хуситы теперь напрямую угрожают нефтегазовым месторождениям Йемена. Их успешное наступление на богатый углеводородами округ может решить судьбу всей гражданской войны.



- Йемен не относится к ведущим мировым производителями нефти, - отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. - Но потеря месторождений дополнительно осложнит положение правительства страны и увеличит финансовую нагрузку на Саудовскую Аравию, которой приходится почти полностью содержать лояльное руководство страны и верные ей вооруженные силы.



Пресс-служба хуситов опубликовала часовое видео, посвященное успешному наступлению и взятым в боях трофеях. В их число попала как старая техника йеменской армии, так и новейшие модели защищенных бронеавтомобилей из арсеналов Саудовской Аравии (СА). Продемонстрированы были также захваченные танки, самоходные артиллерийские установки и РСЗО "Град", большие запасы снарядов и патронов.



Приближенные к правительству Йемена политики заявили, что их войска в боях за Эль-Хазм не получили достаточной военной поддержки от СА. Арабские СМИ отмечают, что общий ее уровень в последние месяцы действительно снизился.



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- Сам по себе захват нефтяных полей Йемена напрямую не ударит по экономике Саудовской Аравии, - полагает военный эксперт Владислав Шурыгин. - Но очередное поражение показало, что эта страна стала настоящей трясиной для королевства. Средства оно вложило огромные и все равно проигрывает. В сегодняшней обстановке, сложившейся в мировой экономике, и с падающими ценами на нефть, продолжение конфликта грозит экономическими проблемами уже самой СА. Нельзя исключать и повторения атак хуситов на объекты добычи, переработки и транспортировки черного золота саудитов. Другие члены коалиции уже поняли бесперспективность конфликта и минимизировали свое участие в войне.



Мартовское наступление хуситов



Повстанцы активизировали боевые действия в последних числах февраля. Ударами с нескольких направлений им удалось быстро взломать оборону правительственной армии у города Эль-Хазм и занять его. Небольшой населенный пункт был административным центром провинции Эль-Джауф и воротами из горных районов страны в более равнинный Мариб - именно там находятся основные центры добычи нефти и газа.



На другом направлении им удалось взять несколько ключевых высот к западу от столицы нефтеносной провинции и приблизиться к ней на расстояние в 10 км.



Победы хуситов - показатель высокой боевой выучки и регулярного снабжения их оружием, отметил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. Этот факт доказывает, что серый рынок сегодня очень хорошо работает.



- Саудиты смогли собрать серьезную арабскую коалицию, фронтмены которой стоят на границе и воюют в Йемене, - рассказал эксперт. - И это, конечно, не саудовские бойцы, а суданцы и другие представители более бедных стран. Захват нефтяных полей станет новым источником финансов для повстанцев, а значит, появляется новый раздражитель, центр, вокруг которого начинает развиваться региональная политика.



Новые атаки, безусловно, последуют, уверен Вадим Козюлин.



Позабытый конфликт

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- То, что хуситы умеют огрызаться и отвечать, было известно, но то, что они могут вести активные боевые действия и побеждать - это что-то новое, - заявил специалист. - Армия, которая добивается подобных успехов, перехватывает инициативу. Естественно, повстанцы захотят закрепить свои позиции новыми победами.



Эль-Джауф защищали несколько бригад правительственной армии. Как и в разгромленной в августе-сентябре 2019 года приграничной группировке, в их составе были в основном местные жители. Бригады усилили небольшим количеством советников и военных из армии СА и наемниками, а также щедро снабдили боевой техникой. Но такие отряды уже не раз демонстрировали низкую мотивацию и неспособность противостоять серьезным атакам хуситов.



В поисках выхода



Продолжающийся с 2015 года вооруженный конфликт вызвал самый тяжелый гуманитарный кризис в регионе на настоящий момент. По данным ООН, в стране голодают 70% населения, или около 20 млн человек. Более 2,5 млн йеменцев переболели холерой.



Несмотря на бедственное положение мирных жителей, гражданская война в стране не заканчивается. Победы не удается добиться ни правительству Хади, поддерживаемому коалицией государств Персидского залива, ни хуситам, за которыми стоит Иран.



Повстанцы периодически устраивают вылазки в приграничные территории Саудовской Аравии и обстреливают ее объекты инфраструктуры баллистическими и крылатыми ракетами. В сентябре прошлого года группировка взяла на себя ответственность за атаку на предприятия нефтяной промышленности СА. В результате королевству пришлось на несколько недель на треть сократить добычу нефти.



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С осени прошлого года хуситы начали ощутимо теснить силы, лояльные президенту Хади. Среди основных причин называют сократившуюся поддержку йеменского правительства со стороны СА. Увеличилась и высокотехнологичная поддержка повстанцев со стороны Ирана.



ВМС США пытаются заблокировать поставки хуситам военной помощи и регулярно перехватывают в море лодки, перевозящие современные противотанковые и зенитные боеприпасы. В середине февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что только в одной партии удалось конфисковать 358 ракет, половину из которых составляли иранские копии ПТРК "Корнет". Но полностью перекрыть каналы снабжения оружием не удается.



Среди членов антихуситской коалиции уже наблюдается серьезная усталость от войны, поглощающей их ресурсы. ОАЭ после пяти лет операции в Йемене в феврале этого года полностью вывели из страны свои войска. На этом фоне Саудовская Аравия при посредничестве ООН ведет закулисные переговоры с повстанцами о перемирии и прекращении обстрелов своей территории.