Живущие в Италии россияне описали ужасы разгула коронавируса

00:06 23.03.2020 В провинции Брешиа церковный колокол отсчитывает количество погибших от эпидемии



Крошечная Италия обогнала по количеству смертей от коронавируса огромный Китай. Медсестры плачут, рассказывая, что старики уходят в мир иной совершенно одни, в полном одиночестве, без близких и родных рядом.



Медики, работающие на "передовой", буквально кричат о нехватке больниц, оборудования и персонала. Чтобы остановить лавину заражений, просят граждан закрыться дома.



Об эпидемии в провинции Брешиа, области Ломбардия, о том, как церковный колокол отсчитывает количество умерших, почему коронавирус нещадно "косит" духовенство, о мессах, которые сейчас проходят в онлайн –режиме, о вылазках в магазин с сопроводительными документами и чем люди занимаются в период вынужденной самоизоляции, рассказали "МК" россияне, кто работает и учиться на Севере Италии.



"Страшно, когда врачи неотложки выбирают, кого посадить на ИВЛ"



Надежда Ивакина закончила МГИМО, теперь живет на Севере Италии, в провинции Брешиа.



-Весь день сегодня прислушивались к церковному колоколу, он звонит каждый час, полчаса и еще, если кто-то в городе умирает. Когда уже вроде отпустило, что все, сегодня все живы, бамнуло… За одну неделю -7 жителей. Всего нас тут 8 с небольшим тысяч, - говорит Надежда. - У нас небольшой городок, все друг друга знают. Вчера не стало одного пожилого горожанина, который всегда был на виду, ежегодно организовывал праздник. Позавчера умер один из знакомых по работе, у которого уже были проблемы со здоровьем.



Город у нас и так не шумный, а сейчас опустел совсем, как будто второй день Рождества, и все дома отсыпаются. Общение перешло на городские страницы в Фейсбуке. Там все дружно возмущаются теми, кто еще ходит на прогулки с собакой или просто выбирается из дома пройтись. Но со вчерашнего дня запретили отходить дальше, чем на 200 метров от дома. Теперь нельзя заниматься на улице спортом - бегать или кататься на велосипеде. Закрыли все парки, велодорожки. За порядком следят карабинеры и местная полиция.



-В соседнем Бергамо умерло уже 13 священников. Директор госпиталя договорился с Курией, чтобы врачи и медсестры сами могли бы благословлять умирающих. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить такое количество смертей среди духовенства?



-Могу предположить, что они тоже были в возрасте, плюс еще до объявления карантина могли посещать больных и умирающих на дому, чтобы поговорить с ними, дать благословение. Может быть, так и заразились, учитывая инкуб период.



-В больницах мест хватает?



-В больницах все непросто. Самая жесть - в брешанской Spedali Civili, она же самая крупная. Там не хватало коек в отделении интенсивной терапии, аппаратов ИВЛ и расходников. Через одну из брешанских газет запустили сбор денег, на сегодня собрано 11 млн и почти 680 тысяч евро, на них закупают недостающее оборудование для больниц + выплачивают зарплаты внештатному медперсоналу.



В соцсетях идут жаркие споры. Италия по-прежнему принимает нелегальных мигрантов, которые приплывают на Лампедузу. Их не могут не вылавливать, поэтому итальянцы и бушуют. Кто-то орет, что не фиг, а кто-то говорит: теперь на своей шкуре можно почувствовать, что такое, когда тебе отказывают в помощи. Отказ в помощи - это когда в неотложке выбирают, кого посадить на ИВЛ, даму без патологий и относительно молодую, или даму с патологиями. Выберут первую.



-Паники нет?



-Тут совсем невесело. Теперь брешане пытаются добиться закрытия вообще всего, всех производств, оставить только магазины и аптеки, иначе смысла в карантинах нет. Многие работают за 40-50 км от дома.



-Кто - то лишился работы из - за введенного карантина?



-Я не знаю никого, кто бы лишился работы и остался без зарплаты, просто круг общения такой, что все на постоянных контрактах. Сначала, сразу после Карнавала, закрыли школы, потом запретили все дополнительные занятия, следом стали закрываться офисы. Я работаю на одной из крупных виноделен провинции, занимаюсь всем, что касается визитов + административной работой. Сижу дома с 10 марта, сначала говорили до 22.03, вчера сказали, что до 29. Но все понимают, что и 29 никуда не пойдем. Винодельня у нас сейчас открыта только для производства, все офисы закрыты. У меня есть вторая работа, я культурный медиатор для тех, кто не говорит по-итальянски, для переводов с английского / русского при посещении медицинских и государственных учреждений. Здесь я на standby, могу поехать на вызов, могу не поехать, если не захочу. Пока не звали.



-У людей нет обеспокоенности, что они будут делать, когда закончатся деньги?



-Конечно, люди думают о деньгах. В Фейсбуке гуляют сообщения для правительства с просьбами об отсрочке платежей и об отмене налогов на период карантина. Были слухи, что родителям, которые продолжают работать, дадут по 500 евро в месяц на няню, чтобы было кому сидеть с детьми, у которых нет школы. Пока тихо.



-Есть перебои с продуктами?



-Поставки в магазины регулярные, продукты все есть, более того, работает еще булочная. Но в супермаркет мы теперь должны ходить только в тот, что в нашем городке (я в обычное время туда ходила редко). Меж тем в местном Lidl запрещают упаковывать покупки в свои сумки на кассе: надо выйти на парковку и перекладывать барахло там.



Для контроля на дорогах выставили карабинеров, которые должны отслеживать кто, куда едет. Меня пока не останавливали. В теории можно только на работу, в магазин (только в своем городе) за продуктами и в аптеку. Если вышли за провизией или лекарствами, вас могут попросить предъявить чек или иное подтверждение, что вы там были. И во всех трех случаях надо заполнять модуль, специальный бланк, что вы 1) не больны; 2) куда и зачем ездили.



На улице 80% людей - в масках, в магазинах на входе надо еще брать перчатки. Без масок можно увидеть в основном местных старичков, это очень упертый народ. Масок нет нигде, сегодня пыталась заказать еще из интернет-магазина Амазон, там ближайшая доставка только 21 апреля. В аптеке кончился витамин "С", доставки пока не ожидается: у аптек в провинции единый склад, витамина там нет.



Некоторые сети организовали доставку на дом. У нас в городке можно заказать пиццу вечером (только доставка на дом, самим забрать нельзя) + многие рестораны тоже привозят заказанные блюда на дом. Волонтеры привозят еду и лекарства тем, кто уже болеет дома, или старичкам.



-Чем люди занимаются в период вынужденной самоизоляции?



-Многие городки и преподаватели организовали интернет-трансляции бесплатных уроков йоги, макияжа, обсуждают книги, рецепты и т.п. Знакомые готовят (даже в вирусные времена итальянцам главное поесть), придумывают новые развлечения для детей, устраивают аперитивы онлайн.



У меня из-за постоянной занятости было мало времени на дочку. Ей 7 лет, она учится во втором классе. А сейчас наверстываю упущенное. С понедельника по пятницу у них три часа уроков онлайн, а потом мы вместе делаем домашнюю работу. После обеда у нее или музыка в скайпе (курс-то оплачен, многие преподаватели идут навстречу, чтобы мы не теряли деньги), или мы рисуем, читаем книги. На наше счастье ровно за нашей улицей начинается лес, куда мы отправляемся гулять с собаками. Выйти даже на 10 минут - уже здорово. Не представляю, как народ сидит в четырех стенах в историческом центре: там света мало, балконы не у всех.



-Богослужения в церкви ведь тоже запрещены?



-Мессы теперь каждый день можно увидеть онлайн в сети.



-Как итальянцы отнеслись к тому, что Россия направляет на помощь Италии восемь бригад военных вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование?



-Итальянцы безмерно благодарны россиянам. Тут многие - фанаты России и президента.



"Чувствуем себя как "на линии огня"



Ксения Кочнева учится в одном из университетов в провинции Брешиа, области Ломбардия, на экономиста.



-Вся Италия сейчас в опасной, красной зоне. Статистика по заболевшим и умершим страшная. Многие итальянцы сейчас вывешивают на балконах и в окнах флаги. Все чувствуют себя, как "на линии огня".



На днях мы проводили флешмоб, зажигали в поддержку медперсонала и в память умерших на подоконниках маленькие электрические свечи. У кого их нет, просто светили из окон фонариками, даже если они с телефона. Об этой акции заранее договорились в соцсетях. Вчера стало известно, что умерла кассир универсама, которую многие знали. Ей было 48 лет, женщина упала прямо на работе. Еле добралась до дому и умерла. Сейчас магазин, где она работала, закрыт, проверяют на коронавирус всех покупателей и ее ближний круг, с кем она тесно общалась.



В маленьких городках новости разносятся быстро, особенно, если они касаются смерти от коронавируса. В городке Карпенедоло не стало хозяина ювелирного магазина и мужчины, который держал овощную лавку. Это стало общей трагедией.



Мест в больницах не хватает, у кого легкая форма болезни, вынуждены оставаться дома. Они находятся на постоянной связи с участковыми врачами. И только когда человеку становится совсем плохо, его забирает скорая помощь.



Иногда ночью становится жутко. В полной тишине, если едет машина, то обязательно с "маячком" - скорая.



В больницах не хватает рабочих рук. Сейчас вышло распоряжение по Ломбардии, в больницы готовы взять специалистов с непризнанными в Италии медицинскими дипломами и старшекурсников медвузов. Уже откликнулось 1500 человек. Прибыли врачи из Китая и Кубы.



-Насколько часто покидаете сейчас дом?



-Я выхожу из дома в аптеку или просто, чтобы лишний раз пройтись до магазина и обратно. Паники сейчас нет, она была в начале, когда за два дня опустели все полки магазинов. Потом запасы пополнили со складов, теперь дефицита продуктов нет, все успокоились.



В магазинах бывают очереди, потому что охранник пускает внутрь только определенное количество людей. Покупателей торопят, просят заранее составлять списки необходимых покупок, чтобы потом быстро загружать тележки и проходить на кассу.



Чтобы выбраться из дома, нужно заполнить бланк, который можно скачать из интернета. В документе ты должен указать куда идешь. Можно написать эту бумагу и от руки. Когда погода хорошая я, чтобы прогуляться выбираю дальний магазин, хотя рекомендуют ходить в ближайший.



У моего знакомого прописан маршрут следования на работу и указаны часы, когда он едет в учреждение и возвращается обратно. Этот документ заполняет администрация. От этого графика отклоняться нельзя. У него этот бланк постоянно проверяет полиция, та как он ездит на работу на общественном транспорте.



Вход в парк теперь закрыт, все тропинки на вход перевязаны лентой. Еще пару дней назад я позволила себе посидеть, почитать книгу на скамейке в парке. Но подъехавшие на машине полицейские, попросила пройти домой и не нарушать порядок. Хотя чаще всего полицейские все - таки контролируют не людей на улице, а автомобилистов.



-Какой штраф накладывается на нарушителей режима?



-Около 200€ или арест на срок до 30 суток. Но я лично не знаю ни одного случая, чтобы кто - то из моего окружения получил этот налог - "мульту".



На улицах все ходят в масках. Человек без маски - как белая ворона. Также нам рекомендовано выходить выбрасывать мусор в общий контейнер исключительно в перчатках.



Сейчас многие завидуют тем, у кого есть собака. У них есть законный повод выйти на улицу, чтобы ее выгулять. Хотя уже ходит шутка, что скоро собаки будут выходить на улицу с поводком, привязанном к дрону.



-Когда приходите домой, как - то дезинфицируете одежду и обувь?



-Надо заметить, что итальянцы в гостях вообще не разуваются. Приходя домой, только некоторые из горожан меняют обувь на более удобную. А сейчас по настоянию вирусологов многие пересмотрели свои привычки.



-По сведениям телефонных операторов, в том же Милане 40% абонентов продолжают активно перемещаться по городу. Итальянцы не возмущаются по этому поводу?



-Люди злятся, когда видят эти данные. Все хотят, чтобы карантин быстрее закончился, чтобы можно было выйти из дома. Предприниматели терпят убытки, многим пришлось закрыть свои лавочки и магазины.



К тому же, народ здесь привык гулять, ходить по кафешкам и барам, пить кофе и аперитивы.



-Пользователи в соцсетях рассказывают, что люди фотографируют тех, кто шатается праздно по улицам и отсылают эти снимки в полицию.



-Да, я слышала об этом. Сегодня, например, сама вышла на улицу, обошла соседний скверик два раза по периметру. Я не думаю, что кому -то надо на меня доносить. Большинству людей не до этого.



-Какие учреждения еще работают?



-Больницы, причем врачи и средний медперсонал находятся там чуть ли не круглосуточно. Работают магазины, аптеки, некоторые фабрики, где производят продукты питания, банки. А в некоторых организациях на работу выходит ограниченное количество людей, иной раз - только один человек.



-Как у вас организован учебный процесс в университете?



-Мы учимся дистанционно, слушаем лекции. Обучение идет на итальянском языке. Еще на нескольких предметах нужен английский язык. Но, в принципе, у нас свободное посещение. Главное - сдать экзамен, что очень непросто. Нет определенных вопросов, по которым надо готовиться. Преподаватель может задать вопрос по любой теме. Обычно экзамен состоит из двух частей - теста и устной части, или части, где предлагаются определенные упражнения. Если ты не сдал одну часть, тебя не допустят ко второй.



-Родители за вас переживают?



-Очень сильно переживают. Раньше казалось, что карантин быстро закончится. А сейчас рейсов нет, выехать из города я не могу. Говорят, что мы, как минимум, еще весь апрель будем сидеть по домам. 12 апреля у итальянцев пасха. Для них это очень важное событие, и собраться всей семьей, провести выходные на природе, устроив пикник, - это святое. А в этом году все будут сидеть по домам, что не просто для жизнерадостных, подвижных итальянцев.



"Это реальная война"



Наталия Блинова живет в городке Альба, работает в сфере туризма, импорта и экспорта.



-То, что сейчас происходит в Италии - это не фейк, а реальная война! Я никому такого не пожелаю! - говорит Наталья. - Мест в госпитале у нас пока хватает. На грядущей неделе должны открыть часть новой больницы в Вердуно, которая будет рассчитана на 200 коек интенсивной терапии. В Болонье собираются запустить несколько линий по производству аппаратов ИВЛ, в кризисный период часть предприятий будет переквалифицирована на выпуск этого жизненно-важного оборудования. Также сейчас возводятся два полевых госпиталя, в Кремоне и Бергамо. У нас сейчас на улице температура воздуха выше 16 градусов, в ангарах больным будут выдавать термо - пледы.



-С соседями общаетесь?



-Дистанцию держим. Но с радостью приветствуем друг друга! Вся надежда сейчас на сознательность людей. То, что граждане отправляют в полицию фотографии праздно шатающихся людей, считаю правильным. Закон должен быть для всех один! Я верю, что все вместе мы справимся с этой бедой, у итальянского народа есть одна особенность - они оптимисты по жизни!



Светлана Самоделова Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584911160

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

- Дарига Назарбаева о ситуации в Алматинской области: Нужны нестандартные, смелые решения

- Совместное заявление Национального Банка РК и АО "Казахстанская фондовая биржа"

- Кадровые перестановки

- Е. Тургумбаев рассказал, кто сможет въехать или выехать из карантинных городов

- В Алматы на карантин закрыты четыре дома

- Открыт "зеленый коридор" для импорта социально-значимых продуктов

- Внутренний карантин: в Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные

- Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем

