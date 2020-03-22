Ташкент остался без метро и автобусов

00:34 23.03.2020

В Ташкенте с 22 марта останавливается движение общественного транспорта – автобусов, метро и маршрутных такси. Разрешены только такси и личные авто, сообщили в ГУВД узбекской столицы.



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