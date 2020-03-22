АмерСенатор Пол из Кентукки заболел вирусом

05:43 23.03.2020

Американский сенатор от штата Кентукки заразился новым коронавирусом





Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом COVID-19 . Об этом сообщается на странице политика в Twitter.



Инфекцию выявили по итогам результатам анализов, которые показали положительный результат. "Он чувствует себя хорошо и находится на карантине", - говорится в сообщении.



У сенатора не было симптомов заболевания, заявили в офисе. Политик сдал тест в качестве меры предосторожности, так как посещал различные мероприятия и путешествовал.