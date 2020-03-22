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79-летний Пласидо Доминго заболел COVID-19
06:47 23.03.2020

23 марта 2020, Бишкек - , Анна ТИМОФЕЕНКО
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я считаю своим моральным долгом объявить, что у меня положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения", - отметил оперный певец.

По словам Пласидо Доминго, сейчас и он, и члены его семьи чувствуют себя хорошо, но у него были кашель и жар, поэтому он решил сдать анализы. Оперный певец попросил всех быть предельно осторожными, следовать рекомендациям властей, часто мыть руки, держаться на достаточном расстоянии от других людей и оставаться дома.

"Вместе мы сможем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис. Так что, надеюсь, очень скоро мы сможем вернуться к обычной повседневной жизни", - подчеркнул он.
Пласидо Доминго также призвал следовать рекомендациям органов местного самоуправления для обеспечения безопасности и защиты не только себя, но и всего общества.
Пласидо Доминго родился в январе 1941 года в Мадриде. Он получил 12 музыкальных премий "Грэмми", в том числе 3 латиноамериканские. В его репертуаре более 150 ролей, за свою карьеру он сыграл более чем в 4 тысячах спектаклей. Получил награды за записи к постановкам "Кармен" Жоржа Бизе, "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера, а также "Аида" и "Травиата" Джузеппе Верди.

Источник - 24.kg
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