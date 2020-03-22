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COVID-19. Кыргызстан переносит местные выборы
07:02 23.03.2020

23 марта 2020, Бишкек - Анастасия МОКРЕНКО

Коронавирус в Кыргызстане. Президент принял решение перенести местные выборы

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О приостановлении мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Ош КР". Об этом сообщила его пресс-служба.
"В соответствии с нормами Конституции, устанавливающими, что высшими ценностями независимого демократического государства являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы, а также право каждого на охрану здоровья, сложившаяся эпидемиологическая ситуация в республике требует принятия неотложных мер", - говорится в указе.
Согласно документу, в связи с введением на всей территории КР режима чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19, принимая во внимание решение Совета безопасности от 21 марта 2020 года № 6, с учетом обращения депутатов Жогорку Кенеша, избирательных комиссий, общественности и в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, полноценной реализации избирательных прав избирателей и кандидатов постановляется:
приостановить дальнейшее выполнение мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 12 апреля 2020 года на период действия режима чрезвычайной ситуации в республике.
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего указа, внести предложения в аппарат президента по дате возобновления мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей и дате голосования после окончания режима чрезвычайной ситуации на всей территории КР.

Субъектам законодательной инициативы внести предложения по внесению изменений и дополнений в выборное законодательство в части регламентации выборного процесса в случае введения режима чрезвычайной ситуации.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Источник - 24.kg,
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