Reflex: По норам! КоронаВирус пробудил Европейский эгоизм

07:26 23.03.2020

По мнению швейцарского журналиста, европейские страны на фоне борьбы с коронавирусом проявляют эгоизм и думают, прежде всего, о своих гражданах. Так Алимуддин Усмани прокомментировал ситуацию с отказом Германии, Франции и Италии пропускать в Швейцарию партии медицинских масок и других расходных материалов.

Reflex (Швейцарии): "Масок не хватает и в Швейцарии. Государства - эгоисты и хотят их для себя", - говорит швейцарский журналист

Вспышка коронавируса



23.03.2020

Reflex, Чехия

Андреа Махова



Reflex: Чем закончилась недавняя история, когда немцы остановили на границе фуру с масками, предназначенными для швейцарцев?

Алимуддин Усмани: С этим разобрались. Пришлось вмешаться швейцарскому министру экономики Гаю Пармелину, чтобы Германия сделала исключение из запрета на вывоз медицинских расходных материалов. Кстати, с Францией возникли еще большие проблемы.

- Франция тоже запретила вывозить из страны медицинские расходные материалы?



- Франция категорически отказывается дать частной швейцарской компании разрешение на импорт масок из Франции. Итальянцы тоже мешают вывозить средства дезинфекции.

- По численности населения Швейцарская конфедерация почти идентична Чешской Республики, но заразившихся, по официальным данным, в пять раз больше. Какова ситуация с заражением коронавирусом в Швейцарии сейчас? Сколько людей умерли, а сколько вылечились?

- По последним данным Федерального ведомства здравоохранения, число заразившихся в Швейцарии выросло до 3 тысячи 28 человек. 35 человек погибли, и четверо выздоровели.

- Кто у вас умирает от этой болезни?

- От коронавируса в Женеве умерла даже 32-летняя женщина. Но в основном это пожилые люди старше 70 лет, у которых есть другие заболевания

- Известны ли вам прогнозы, сколько людей у вас еще заразится?

- Сейчас больницы справляются с ситуацией. Но что беспокоит, так это то, что кривая заражения начинает напоминать итальянскую. Поэтому правительство призвало на помощь армию, которая приведена в боевую готовность.

- Какие рекомендации швейцарское правительство дает людям?



- В понедельник федеральное правительство рекомендовало оставаться дома, если вам не нужно идти на работу, в магазин или помогать близким. Во вторник в полночь в Швейцарии закрыли большинство общественных мест: бары, рестораны, ночные клубы. С утра вторника работают только продуктовые магазины и аптеки. Также работают службы доставки и закусочные, почта, банки и вокзалы. Эти меры будут действовать как минимум до 19 апреля. Вернули пограничный контроль с Францией, Германией, Италией и Австрией. Те, кто ездит на работу через границу, могут по-прежнему въезжать в страну. Это необходимо, поскольку, например, в Женеве две трети медперсонала - французы.



- Достаточно ли масок, респираторов? Швейцарцы носят их?

- В больницах их, наверное, достаточно, а в аптеках их нет. Совсем мало людей носят их на улице или в магазине.

- Почему швейцарцы не носят маски?

- Во-первых, их не носят, потому что их негде купить. Во-вторых, многие все еще не осознают риска.

- Что говорят швейцарские врачи о коронавирусе? Говорят ли о его мутации?

- Глава отделения инфекционных болезней Тьери Каландра заявил: "Все вирусы потенциально могут мутировать. Но у нас нет никаких подтверждений того, что это происходит с Covid-19 в выраженной форме".

- Как обстановка в швейцарских магазинах?

- Иногда можно встретить кое-где пустые полки, но их быстро заполняют. Дефицита сейчас нет.

- Покупают ли у вас люди что-нибудь про запас?

- Люди покупают туалетную бумагу, замороженные продукты и консервы.

- По мнению швейцарцев, меры, предпринимаемые правительством, слишком мягкие или слишком жесткие?

- В начале кризиса правительство ругали за медленность в принятии решений. Но сейчас политические партии стараются правительство не критиковать.



Оригинал публикации: Roušky chybí i ve Švýcarsku. Státy jsou sobecké, chtějí je pro sebe, říká švýcarský novinář

Опубликовано 19/03/202