Стамбул. В "борьбе" с коронавирусом погибли уже 20 туркмен, - vesti.uz

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07:30 23.03.2020
20 человек умерли, более 60 попали в реанимацию. Таков результат "борьбы с коронавирусом" в Стамбуле, сообщает Hurriyet.
Речь идет о выходцах из Туркмении. Они закупили самодельный спирт, но вместо наружного потребления начали принимать алкоголь "на грудь".
видео тут - vesti.uz/v-borbe-s-koronavirusom-pogibli-15-turkmen/