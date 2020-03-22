Стамбул. В "борьбе" с коронавирусом погибли уже 20 туркмен, - vesti.uz

07:30 23.03.2020

20 человек умерли, более 60 попали в реанимацию. Таков результат "борьбы с коронавирусом" в Стамбуле, сообщает Hurriyet.



Речь идет о выходцах из Туркмении. Они закупили самодельный спирт, но вместо наружного потребления начали принимать алкоголь "на грудь".



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