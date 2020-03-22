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Лидер оппозиции Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии
07:36 23.03.2020

В его штабе заявили о поддержке 56% избирателей по итогам подсчета голосов на всех участках, однако ЦИК пока не объявил официальные результаты. С победой Аслана Бжанию поздравил исполняющий обязанности президента Валерий Бганба

Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования. Об этом говорится на сайте абхазского кабмина.

В штабе Бжании заявили, что он набрал 56,85% голосов после подсчета бюллетеней на всех избирательных участках, сообщает ТАСС.

Там уточнили, что его поддержали более 52 тыс. избирателей. Основной соперник Бжании, министр экономики Адгур Ардзинба, по информации штаба, набрал лишь 35,44%. ЦИК пока не объявлял официальные результаты, но признал выборы состоявшимися.

Источник - rbc.ru
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