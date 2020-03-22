 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.03.2020
12:19  В Казахстане уже 62 заражения КОИ - первый больной в Актюбинске
12:09  Токаев нашел работу для безработной каз-молодежи - дедами Мазаями
10:33  Пандемия, которая планировалась давно. Кто завез коронавирус в Китай? - В.Малышев
10:32  Блокируя помощь Ирану, США подрывают борьбу с коронавирусом во всем мире, - Н.Бобкин
09:57  Станет ли вакцина от короновируса способом уничтожения человечества? - В.Катасонов
09:43  Постглобальный порядок. Неизбежность, - А.Дугин
09:40  Вирус заразил трубопроводы. Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

09:10  Хуже пока не было. Влияние коронавируса на экономику Китая , - Т.Едовина
07:50  Пал в борьбе с коррупом. Задержан за взятки шеф оперативного депаратамента КазАнтиКоррупа
07:47  Казахстан в зоне заражения: мы выйдем другими, - Дж.Сулеев
07:40  Харви-потрахун (Вайнштейн) заразился вирусом в тюрьме. Спи один
07:36  Лидер оппозиции Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии
07:30  Стамбул. В "борьбе" с коронавирусом погибли уже 20 туркмен, - vesti.uz
07:26  Reflex: По норам! КоронаВирус пробудил Европейский эгоизм
07:02  COVID-19. Кыргызстан переносит местные выборы
06:51  Армию Хафтара обвинили в импорте коронавируса. Ливийцы боятся заражения из-за сирийских наемников, - "НГ"
06:47  79-летний Пласидо Доминго заболел COVID-19
05:43  АмерСенатор Пол из Кентукки заболел вирусом
00:34  Ташкент остался без метро и автобусов
00:09  Все прекрасно - только паника, дефицит и нестабильность..., - кыргызка Гулайым о жизни в вирусной Америке
00:06  Живущие в Италии россияне описали ужасы разгула коронавируса
00:04  Горячая нефть: повстанцы-хуситы близки к контролю углеводородов Йемена
Воскресенье, 22.03.2020
22:19  КоронаПиарДурь. Путин отправил врачей и лекарства в Италию. А в Ставрополь не полезнее?
22:13  Вирус взлохматил мозг бабушки. Меркель самопосадилась в карантин
20:39  Казахский корабль веры и спасения. Ч.1, - Н.Нуртазина
20:38  Законы вероломства на Ближнем Востоке, - С.Кожемякин
20:37  Коронавирус в России? Наплевать, надоел! - Эрик Ханымамедов
20:29  Сиргели - осколок древних уйсуней в Старшем жузе казахов
19:07  В Узбекистане вводят обязательное ношение масок в общественных местах
18:40  Без права на поддержку: США усложнили Ирану борьбу с коронавирусом
18:31  Генерал Михаил Грифф. Герой войн с Турцией и Японией. Командир 40-й Туркестанской бригады госополчения. Забытые солдаты Империи-23
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Харви-потрахун (Вайнштейн) заразился вирусом в тюрьме. Спи один
07:40 23.03.2020

Осужденный за харассмент Харви Вайнштейн заразился коронавирусом Представители тюрьмы сообщили о положительном результате теста на коронавирус у продюсера, осужденного на 23 года за сексуальные преступления. По их словам, Вайнштейна изолировали 19 марта, когда ему исполнилось 68 лет Фото: John Minchillo / AP Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, заразился коронавирусом. Об этом со ссылкой на официальных представителей тюрьмы, где отбывает наказание продюсер, сообщает алабамская новостная служба CNHI.Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк, где и у него и подтвердили положительный результат на коронавирус. Эту информацию представители исправительного учреждения сообщили газете Niagara Gazette, издаваемой в нью-йоркском Ниагара-Фолс. Источник Daily Mail также заявил, что тестирование показало коронавирус у Вайнштена и его отправили на карантин.Собеседники CNHI сообщили, что Вайнштена изолировали в день рождения 19 марта (ему исполнилось 68 лет). В этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного, добавили ее представители. Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы Общество Суд объявил приговор Вайнштейну 11 марта. До этого присяжные признали его виновным по двум пунктам из пяти предъявленных: в изнасиловании третьей степени и действиях сексуального характера (максимальный срок за это - 25 лет тюрьмы). Вайнштейну снизили продолжительность его заключения, однако адвокаты опасались, что с учетом его возвраста он может не пережить этот срок. Через несколько часов после приговора Вайнштейна госпитализировали с болями в груди. CNN отмечал, что это не первый раз, когда он попал в больницу - у продюссера проблемы с сердцем и спиной. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, новой коронавирусной инфекцией можно заразиться в любом возрасте, однако пожилые люди и те, у кого есть серьезные хронические заболевания, входят в группу риска. Накануне о заражении коронавирусом сообщил 79-летний оперный певец Пласидо Доминго, также известный по обвининениям в харассменте.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584938400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Дарига Назарбаева о ситуации в Алматинской области: Нужны нестандартные, смелые решения
- Совместное заявление Национального Банка РК и АО "Казахстанская фондовая биржа"
- Кадровые перестановки
- Е. Тургумбаев рассказал, кто сможет въехать или выехать из карантинных городов
- В Алматы на карантин закрыты четыре дома
- Открыт "зеленый коридор" для импорта социально-значимых продуктов
- Внутренний карантин: в Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные
- Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  