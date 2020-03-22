Харви-потрахун (Вайнштейн) заразился вирусом в тюрьме. Спи один

07:40 23.03.2020

Осужденный за харассмент Харви Вайнштейн заразился коронавирусом Представители тюрьмы сообщили о положительном результате теста на коронавирус у продюсера, осужденного на 23 года за сексуальные преступления. По их словам, Вайнштейна изолировали 19 марта, когда ему исполнилось 68 лет Фото: John Minchillo / AP Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, заразился коронавирусом. Об этом со ссылкой на официальных представителей тюрьмы, где отбывает наказание продюсер, сообщает алабамская новостная служба CNHI.Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк, где и у него и подтвердили положительный результат на коронавирус. Эту информацию представители исправительного учреждения сообщили газете Niagara Gazette, издаваемой в нью-йоркском Ниагара-Фолс. Источник Daily Mail также заявил, что тестирование показало коронавирус у Вайнштена и его отправили на карантин.Собеседники CNHI сообщили, что Вайнштена изолировали в день рождения 19 марта (ему исполнилось 68 лет). В этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного, добавили ее представители. Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы Общество Суд объявил приговор Вайнштейну 11 марта. До этого присяжные признали его виновным по двум пунктам из пяти предъявленных: в изнасиловании третьей степени и действиях сексуального характера (максимальный срок за это - 25 лет тюрьмы). Вайнштейну снизили продолжительность его заключения, однако адвокаты опасались, что с учетом его возвраста он может не пережить этот срок. Через несколько часов после приговора Вайнштейна госпитализировали с болями в груди. CNN отмечал, что это не первый раз, когда он попал в больницу - у продюссера проблемы с сердцем и спиной. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, новой коронавирусной инфекцией можно заразиться в любом возрасте, однако пожилые люди и те, у кого есть серьезные хронические заболевания, входят в группу риска. Накануне о заражении коронавирусом сообщил 79-летний оперный певец Пласидо Доминго, также известный по обвининениям в харассменте.