 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.03.2020
12:19  В Казахстане уже 62 заражения КОИ - первый больной в Актюбинске
12:09  Токаев нашел работу для безработной каз-молодежи - дедами Мазаями
10:33  Пандемия, которая планировалась давно. Кто завез коронавирус в Китай? - В.Малышев
10:32  Блокируя помощь Ирану, США подрывают борьбу с коронавирусом во всем мире, - Н.Бобкин
09:57  Станет ли вакцина от короновируса способом уничтожения человечества? - В.Катасонов
09:43  Постглобальный порядок. Неизбежность, - А.Дугин
09:40  Вирус заразил трубопроводы. Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

09:10  Хуже пока не было. Влияние коронавируса на экономику Китая , - Т.Едовина
07:50  Пал в борьбе с коррупом. Задержан за взятки шеф оперативного депаратамента КазАнтиКоррупа
07:47  Казахстан в зоне заражения: мы выйдем другими, - Дж.Сулеев
07:40  Харви-потрахун (Вайнштейн) заразился вирусом в тюрьме. Спи один
07:36  Лидер оппозиции Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии
07:30  Стамбул. В "борьбе" с коронавирусом погибли уже 20 туркмен, - vesti.uz
07:26  Reflex: По норам! КоронаВирус пробудил Европейский эгоизм
07:02  COVID-19. Кыргызстан переносит местные выборы
06:51  Армию Хафтара обвинили в импорте коронавируса. Ливийцы боятся заражения из-за сирийских наемников, - "НГ"
06:47  79-летний Пласидо Доминго заболел COVID-19
05:43  АмерСенатор Пол из Кентукки заболел вирусом
00:34  Ташкент остался без метро и автобусов
00:09  Все прекрасно - только паника, дефицит и нестабильность..., - кыргызка Гулайым о жизни в вирусной Америке
00:06  Живущие в Италии россияне описали ужасы разгула коронавируса
00:04  Горячая нефть: повстанцы-хуситы близки к контролю углеводородов Йемена
Воскресенье, 22.03.2020
22:19  КоронаПиарДурь. Путин отправил врачей и лекарства в Италию. А в Ставрополь не полезнее?
22:13  Вирус взлохматил мозг бабушки. Меркель самопосадилась в карантин
20:39  Казахский корабль веры и спасения. Ч.1, - Н.Нуртазина
20:38  Законы вероломства на Ближнем Востоке, - С.Кожемякин
20:37  Коронавирус в России? Наплевать, надоел! - Эрик Ханымамедов
20:29  Сиргели - осколок древних уйсуней в Старшем жузе казахов
19:07  В Узбекистане вводят обязательное ношение масок в общественных местах
18:40  Без права на поддержку: США усложнили Ирану борьбу с коронавирусом
18:31  Генерал Михаил Грифф. Герой войн с Турцией и Японией. Командир 40-й Туркестанской бригады госополчения. Забытые солдаты Империи-23
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Пал в борьбе с коррупом. Задержан за взятки шеф оперативного депаратамента КазАнтиКоррупа
07:50 23.03.2020

Задержан руководитель департамента Антикоррупционной службы 22 Марта 2020 Автор: Теги: Казахстан Задержан исполняющий обязанности руководителя оперативного департамента Антикоррупционной службы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции. "В целях реализации политики по обеспечению чистоты собственных рядов 20 марта т.г. департаментом собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности руководителя 3-го (оперативного) департамента. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, в настоящее время задержан и водворен в ИВС Кызылорды", - говорится в информации. Как отмечают в Антикоррупционной службе, расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя Агентства. Иная информация в соответствии с УПК РК разглашению не подлежит.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584939000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Дарига Назарбаева о ситуации в Алматинской области: Нужны нестандартные, смелые решения
- Совместное заявление Национального Банка РК и АО "Казахстанская фондовая биржа"
- Кадровые перестановки
- Е. Тургумбаев рассказал, кто сможет въехать или выехать из карантинных городов
- В Алматы на карантин закрыты четыре дома
- Открыт "зеленый коридор" для импорта социально-значимых продуктов
- Внутренний карантин: в Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные
- Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  