Пал в борьбе с коррупом. Задержан за взятки шеф оперативного депаратамента КазАнтиКоррупа

07:50 23.03.2020

Задержан руководитель департамента Антикоррупционной службы 22 Марта 2020 Автор: Теги: Казахстан Задержан исполняющий обязанности руководителя оперативного департамента Антикоррупционной службы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции. "В целях реализации политики по обеспечению чистоты собственных рядов 20 марта т.г. департаментом собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности руководителя 3-го (оперативного) департамента. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, в настоящее время задержан и водворен в ИВС Кызылорды", - говорится в информации. Как отмечают в Антикоррупционной службе, расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя Агентства. Иная информация в соответствии с УПК РК разглашению не подлежит.