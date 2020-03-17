Хуже пока не было. Влияние коронавируса на экономику Китая , - Т.Едовина

09:10 23.03.2020

Влияние коронавируса на экономику Китая убедительнее нулевой ставки ФРС



На фоне борьбы с коронавирусом основные макропоказатели китайской экономики просели на 13–25% в январе-феврале, свидетельствуют первые официальные данные Национального бюро статистики КНР. Это много хуже, чем ожидалось аналитиками,- китайская статистика, видимо, стала главной причиной продолжения обвала на мировых рынках, который не остановили и решение о масштабном смягчении политики ФРС США, ее планы по выкупу активов на $700 млрд и совместные действия крупнейших центробанков мира по предоставлению долларовой ликвидности. Ставка ФРС на уровне около нуля (0–0,25% годовых) уже никого не убеждает в том, что все происходящее - временный набор факторов.

Промышленное производство Китая в январе-феврале снизилось на 13,5% в годовом выражении (в декабре был рост на 6,9%), в сфере услуг спад составил 13% (после 6,8% роста в декабре), свидетельствуют данные Нацбюро статистики КНР. Показатели стали худшими за историю наблюдений и радикально разошлись с ожиданиями аналитиков, предполагавших спад промпроизводства в феврале на 3–5%. Розничные продажи в КНР на фоне действия карантинов просели на 20,5% (8% в декабре), это коснулось даже онлайн-ритейлеров. Капвложения в Китае также сократились сильнее, чем ожидалось,- на 24,5% (с 7,3%), основной спад пришелся на обработку.

По оценке Capital Economics, такой спад в промышленном секторе и сфере услуг эквивалентен сокращению ВВП в январе-феврале также примерно на 13%, притом что последний раз негативные темпы роста в годовом выражении были зафиксированы в Китае в 1976 году.



Основной спад пришелся на февраль, поэтому объединение статданных с январскими смягчает глубину проседания - а показатели марта могут оказаться хуже, полагают в центре, отмечая, что распространение вируса за пределами Китая будет препятствовать быстрому восстановлению экономики из-за снижения спроса на китайский экспорт.



Судя по опубликованным данным, правительство Китая уже не рассчитывает достигнуть целевого показателя роста в этом году (в прошлом он был установлен в диапазоне 6–6,5%, по факту составил 6,1%), указывают в Capital Economics. В центре ожидают официальной оценки роста в 4% в первом квартале, при этом собственные расчеты экспертов говорят о спаде на 2%.



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Власти страны объявили о налоговых послаблениях для небольших компаний, также Госсовет КНР утвердил новый инвестплан, предполагающий масштабные вложения в развитие сетей 5G, центров обработки больших данных и транспортной инфраструктуры. Суммарно эти меры эквивалентны 6–6,5% ВВП, оценили в ING Bank. ЦБ Китая, в свою очередь, в пятницу дополнительно снизил норму резервирования для банков, ранее были приняты и другие меры для обеспечения ликвидности и смягчения условий финансирования. Также с 1 апреля в КНР снимаются ограничения на участие иностранцев в капитале компаний, работающих с ценными бумагами, ради открытия китайского рынка капитала для иностранцев, сообщила Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC).



Накануне вечером об экстренных мерах объявили и в ФРС США: регулятор снизил ставку еще на 1 процентный пункт, до уровня 0–0,25% (3 марта было предпринято снижение на 0,5 процентного пункта), пообещав сохранить ее на этом уровне до стабильного улучшения ситуации в экономике. Также ФРС объявила о выкупе гособлигаций на $500 млрд и ипотечных облигаций на $200 млрд. При этом глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС выступает против отрицательных процентных ставок и вряд ли последует примеру центробанков Японии и зоны евро. Также он призвал власти задействовать меры фискальной поддержки и объявил, что обновленный макропрогноз (его должны были представить на заседании в среду) не будет опубликован до июня.



Даже такое смягчение политики ФРС не позволит предотвратить спад в экономике, хотя и смягчит кризис ликвидности, отмечают в Capital Economics,- регулятор показывает готовность принять любые меры и в случае ухудшения ситуации, вероятно, нарастит объемы выкупа активов, объявив о четвертой программе количественного смягчения (третья закончилась в октябре 2014 года). Инвесторы, впрочем, не смогли с оптимизмом воспринять экстренные меры ФРС и сочли это сигналом паники - спад на открытии торгов вновь превысил 10%, торги за день останавливались трижды.

Татьяна Едовина

Газета "Коммерсантъ" №47 от 17.03.2020, стр. 1