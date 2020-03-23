Вирус заразил трубопроводы. Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

09:40 23.03.2020

"Газпром" в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке - в Европе. Уже сейчас спотовые котировки упали до уровня $100 за 1 тыс. кубометров, а цены с привязкой к нефти приближаются к этому уровню. Спрос на газ также под ударом из-за карантинных мер, в результате чего "Газпрому" угрожают форс-мажоры по ряду контрактов. Пока, утверждают в монополии, таких заявлений от клиентов нет и она не собирается пересматривать крупные инвестпроекты.



Вслед за обвалом на нефтяных рынках среднемесячные спотовые цены на газ в Европе достигли многолетнего минимума. Так, в первые 20 дней марта котировки на наиболее ликвидном европейском хабе - нидерландском TTF - упали до $102 за 1 тыс. кубометров (€9,0587 за 1 МВт•ч), а 19 марта цены падали до минимума в $90,3 за 1 тыс. кубометров. Апрельский фьючерс торгуется по $104,7 за 1 тыс. кубометров.



Учитывая падение цен на нефть ниже $30 за баррель на прошлой неделе, как спотовая, так и нефтяная индексация в контрактах "Газпрома" будет тянуть цены вниз. Нынешняя ситуация сопоставима только с 2004 годом, когда средняя цена Brent составила $38,3 за баррель, а организованных спотовых торгов газом в Европе еще не существовало, тогда средняя экспортная цена "Газпрома" по поставкам в дальнее зарубежье находилась на уровне $138 за 1 тыс. кубометров.



Уже сейчас поставка газа в регионы Центральной России для "Газпрома" может быть выгоднее, чем экспорт в Европу.



Например, в Ленобласти оптовая цена на газ при текущем курсе рубля - $57,7 за 1 тыс. кубометров. Экспортный нетбэк при поставке газа по "Северному потоку" в Германию при текущих ценах на немецком хабе NCG $101 за 1 тыс. кубометров составляет около $48 (с учетом экспортной пошлины 30% и платы за транспортировку примерно $22 за 1 тыс. кубометров), то есть является отрицательным. Для транзита через Украину, где плата за транспорт выше, нетбэк будет еще хуже.

Надежды на то, что низкие цены позволят стимулировать спрос на газ в Европе, при этом нет.

Наоборот, в результате жестких карантинных мер из-за эпидемии коронавируса потребление газа может упасть до многолетних минимумов - так, власти Италии (второй потребитель "Газпрома" в ЕС после Германии) уже объявили об остановке всей промышленности, кроме жизненно необходимой. Запасы газа в европейских хранилищах достигли рекордного с 2012 года уровня 54 млрд кубометров, хотя ожидалось, что после перезаключения контракта на транзит через Украину они начнут снижаться.

Теперь покупатели могут по аналогии c китайскими клиентами заявить о форс-мажоре из-за коронавируса и снизить объемы закупок. Также есть риск требований пересмотра объемов выборки по take-or-pay, как это было после кризиса 2009 года.

200 долларов за тысячу кубометров



составляет средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье, заложенная в бюджет "Газпрома" на 2020 год



В результате "Газпрому", возможно, придется сократить объемы добычи, урезать импорт газа из Туркмении и Узбекистана и пересмотреть сроки запуска ключевых добычных инвестпроектов, например Харасавэйского месторождения.

В прошлом году "Газпром" поставил 175,8 млрд кубометров в ЕС против антирекорда 121 млрд кубометров в 2014 году. Пока объемы серьезно не снизились: среднесуточная прокачка через Украину в феврале составляла 135,3 млн кубометров, за 19 дней марта - 150 млн кубометров. Прокачка по газопроводу Ямал-Европа, сниженная "Газпромом" с 1 января, продолжает падать примерно на 30% - до 61,6 млн кубометров на 21 марта. "Северный поток" загружается максимально: в среднем за 19 дней марта прокачка выросла на 8,6% к декабрю, до 189,5 млн кубометров.

В "Газпроме" сообщили "Ъ", что компания не получала сообщений о форс-мажорах по долгосрочным контрактам поставок в Европу, не планирует приостанавливать закупку газа из Средней Азии, не меняла сроки реализации инвестпроектов и не собирается увеличивать ремонтные программы на ключевых производствах.

Относительно экспортной цены в монополии сослались на слова зампреда правления Елены Бурмистровой, которая в феврале ожидала средний уровень по году $175–185 за 1 тыс. кубометров. Однако директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова считает прогноз оптимистичным: если ориентироваться на форвардную кривую на NBP, средняя экспортная цена "Газпрома" будет ниже $150 за 1 тыс. кубометров. Потребители же, по ее мнению, могут пойти по китайскому сценарию, объявив о временных остановках закупок в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Директор практики "Газ и химия" Vygon Consulting Дмитрий Акишин добавляет, что крупные проекты "Газпрома" с ожидаемым вводом на горизонте пяти лет вряд ли пострадают. Как минимум инвестиции по многим из них (Харасавэй, Амурский ГПЗ) уже начались, и останавливать их сейчас нецелесообразно.

Как "Газпром" заново продаст газ Европе

Положительным следствием падения цен для "Газпрома" и НОВАТЭКа может стать замедление реализации новых проектов по сжижению газа в США. СПГ-инвесторы из США из-за коронавируса оказались отрезаны от рынка Китая - февраль и март должны были стать ключевыми месяцами для заключения новых долгосрочных контрактов. Без них новым американским проектам будет сложно вести активное строительство в этом году. Cheniere уже допустила перенос сроков ввода третьей очереди завода Corpus Christi мощностью до 9,5 млн тонн. Tellurian сообщила 9 марта, что сократит 38% персонала для того, чтобы иметь возможность продолжать строительство завода Driftwood LNG в Луизиане. При этом спотовые цены на газ в США упали до многолетнего минимума - $1,665 за MMBtu ($65 за 1 тыс. кубометров), апрельский фьючерс на Henry Hub торгуется на уровне $1,575 за MMBtu.

Татьяна Дятел

№51 от 23.03.2020, стр. 1