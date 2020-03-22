Станет ли вакцина от короновируса способом уничтожения человечества? - В.Катасонов

09:57 23.03.2020

Станет ли вакцина от короновируса способом уничтожения человечества? - В.Катасонов

эссе в духе антиутопии

Валентин Катасонов



22 марта 2020



С моей точки зрения, всемирная озабоченность, спровоцированная таким явлением, как пандемия коронавируса, является продолжением плана выполнения задач глобальной элиты, в свое время сформулированных в докладах Римского клуба. Все многообразие этих задач можно свести к четырем пунктам:

1) сокращение численности населения Земли, доведение ее до "оптимального" уровня в 1 миллиард человек;

2) деиндустриализация экономики ("построение постиндустриального общества");

3) размывание государственных суверенитетов;

4) создание на обломках национальных государств мирового правительства, призванного напрямую управлять населением планеты.

На первый взгляд, принимаемые властями отдельных стран меры по борьбе с коронавирусом разворачивают процесс глобализации на 180 градусов. Это можно назвать изоляционизмом, но такой "изоляционизм" устанавливается лишь на определенный срок.

Каковы же новые задачи глобальной элиты, выполнение которых будет прикрываться завесой борьбы с коронавирусом? Одна из них – покончить с либерализмом, который насаждался в мире на протяжении последних десятилетий. Разговоры о правах и свободах человека стали постепенно прекращаться после событий 11 сентября 2001 года. Драматический спектакль под названием "атака террористов на башни Международного торгового центра в Нью-Йорке" стал отправной точкой для организации "борьбы с международным терроризмом" в Америке и во всем мире. Начавшаяся истерия-пандемия призвана продолжить и завершить процесс сворачивания остатков демократии и свобод, запущенный 11 сентября 2001 года. Никто из граждан не должен быть уверен, что он не является носителем и жертвой коронавируса. Власти в целях обеспечения "счастья и безопасности" общества должны действовать, исходя из презумпции, что каждый гражданин носит в себе вирус-убийцу. Население будет поставлено под тотальный контроль.

Во-первых, контроль над здоровьем. Введение обязательных регулярных анализов и тестов. Консолидация всей медицинской информации о человеке в централизованной базе данных. С помощью этой информации будет осуществляться отнесение человека к той или иной группе (будет действовать система социальных рейтингов, подобная той, какая создается в Китае).

Во-вторых, контроль над передвижением. Возможно введение ограничений и запретов на перемещение не только через границу, но и внутри страны.

В-третьих, контроль над контактами человека с другими людьми.



В-четвертых, контроль за поведением человека на работе и в свободное от работы время, включая получение информации о том, чем человек питается, чем увлекается, к каким предметам прикасается.



Помогать в контроле над человеком будут размещенные повсеместно камеры видеонаблюдения и микрофоны. В дополнение к традиционной технической атрибутике будут использованы различные гаджеты, "умные вещи" (автомобили, холодильники, другие бытовые приборы и т. д.), тепловизоры, дроны, даже вживляемые в тело человека микрочипы. "Аргумент коронавируса" может сделать вживление микрочипов принудительным, власти будут стремиться к 100-процентному охвату населения этим техническим средством контроля.

Важной составляющей политики борьбы с вирусом должна стать "эффективная изоляция".

Во-первых, добровольная самоизоляция человека, каждый сознательный член общества должен спрятаться в своем убежище.

Во-вторых, принудительная изоляция, или принудительный карантин.

В-третьих, принудительная изоляция нарушителей карантинов. Тюрьма станет лучшей школой для тех, кто не желает жить по законам чрезвычайного положения. Нормой станет и международная изоляция. Въезд в страну и выезд из страны будут жестко ограничиваться. Может быть, даже более жестко, чем в свое время в Советском Союзе.

Появится и профилактика вирусных пандемий. Она будет включать два основных момента.

Во-первых, молодежь будут активно учить "Основам безопасной жизнедеятельности" (ОБЖ). Почти наверняка после нынешней пандемии-истерии ОБЖ станет главным предметом; ради этого будет урезано преподавание родного языка, литературы, математики. Учащимся будут рассказывать про вирусы, преподавать всемирную историю пандемий, прививать практические навыки изоляции от окружающего мира.

Во-вторых, для профилактики будут использованы вакцины и прививки. Мы привыкли, что прививки – дело добровольное. А в обществе эпохи коронавируса они станут обязательными.



И тут я перехожу к главному. Создание и производство вакцин сейчас находится под контролем глобальной элиты. Известно также, что вакцины и прививки разрабатываются в лабораториях, которые патронируются и финансируются Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Миллиардер Билл Гейтс, которого мы знали как основателя компании Microsoft, сегодня уже почти не ассоциируется с компьютерным бизнесом. Он теперь выступает как "общественный деятель", который "озабочен здоровьем населения планеты" и тем, что людей на планете слишком много. Еще в позапрошлом году появились материалы о том, что "Билл Гейтс финансирует возможность новых пандемий в мире". И для сокращения населения планеты до одного "золотого" миллиарда может быть предназначен не коронавирус, а "противоядие" от него, соответствующая вакцина.

По тем сведениям, которыми я располагаю, глобальная элита прежде делала ставку на вирусы селективного действия. Что-то вроде этнического оружия, убивающее "чужих" и обходящее стороной "своих". О вирусах как средстве уничтожения "нежелательных" людей давно мечтает принц Филипп (он же герцог Эдинбургский). Это супруг королевы Великобритании, которому в 2020 году исполняется 99 лет, известен как ярый поборник идей так называемого зеленого фашизма. Принц очень любит дикую природу и ненавидит человечество, которое, по его мнению, этой природе угрожает. В 1981-1996 гг. принц Филипп занимал пост президента Всемирного фонда дикой природы (WWF). Он даже написал книгу, в которой признался, что в ходе очередной "реинкарнации" (британский принц в нее очень верит) он хотел бы превратиться в вирус-убийцу, который уничтожит большую часть населения Земли. Естественно, принц точно знает, кто "нежелателен" и кого следует уничтожать. Есть, правда, риск, что вирус-убийца бумерангом вернется к тем, кто так любит "дикую природу" и не любит "дикое" человечество.

В версию, что коронавирус создан как оружие прямого уничтожения человечества, я не верю. А вот в то, что вакцина под этот вирус уже существует и вскоре выскочит, как черт из табакерки, представленная спасительницей человечества, я верю вполне. Она и должна уничтожить семь "лишних" миллиардов людей, после чего на планете останется "оптимальный миллиард", рассчитанный мудрецами Римского клуба.

А дальше должна наступить завершающая сцена предпоследнего акта мировой истории. Государственные границы, создававшие иллюзию суверенитета и изоляционизма, будут демонтированы в одночасье. Кулисы мировой истории падут, на сцене явится мировое правительство. А под ним – мировая тюрьма из многочисленных корпусов и палат, создававшихся под флагом борьбы с коронавирусом. Наступит новый мировой порядок, "совершеннее" того, какой показал людям Джордж Оруэлл в антиутопии "1984".

А почему предпоследний акт? – спросит читатель. Да потому что последним актом спектакля под названием "мировая история" станет приход антихриста, который и воссядет в кресле главы мирового правительства, потребовав, чтобы обитатели мировой тюрьмы поклонились ему как богу. Трагические сцены последнего акта представлены в последней книге Священного Писания, в Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсис).

…Это мое эссе в духе антиутопии может испугать, но для того и пишутся антиутопии, чтобы служить предупреждением. Антиутопия – наихудший из возможных вариантов истории, но мы обязаны не сбрасывать его со счетов.