Блокируя помощь Ирану, США подрывают борьбу с коронавирусом во всем мире, - Н.Бобкин

10:32 23.03.2020

Николай БОБКИН | 21.03.2020



Вашингтон выводит "максимальное давление" на Иран на новый уровень бесчеловечности

Борьба Ирана с коронавирусом ведется в исключительно специфических условиях. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 17 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, число которых растет примерно на 1000 в день, и более 1000 смертей. Иранские СМИ предупреждают: может погибнуть до 3,5 миллиона иранцев. Примерно 90% из 18 000 подтвержденных случаев вируса на Ближнем Востоке связаны с Ираном. По данным Министерства здравоохранения Ирана, каждый час заболевание заражает 50 человек и убивает кого-то каждые 10 минут.



В отличие от других стран в борьбе с пандемией Исламская Республика сталкивается с серьезными внешними ограничениями, которые вызваны санкциями США. Власти Ирана умоляют международное сообщество убедить Вашингтон отменить санкции.

"Мировая пандемия – не время сведения геополитических счетов, тем более не имеющих под собой оснований, а выдуманных в Вашингтоне под задачи удовлетворения собственных амбиций", – заявил МИД России. Китай также публично призвал США отменить санкции. На этом настаивают и американские союзники в Европе, в частности Великобритания. С такими же призывами к американскому руководству обратился Пакистан, на этом настаивают Индия, ряд государств Персидского залива. Однако число жертв в Иране продолжает расти из-за политики Вашингтона, заблокировавшего оказание помощи иранцам.

Президент Ирана Хасан Роухани в послании народу Соединенных Штатов отметил, что "даже в условиях пандемии правительство США не смогло отказаться от злонамеренной политики максимального давления и на практике помогает распространению этого вируса своими санкциями". Роухани заявил, что перед лицом пандемии Тегеран, Париж, Лондон, Вашингтон равны, и стремление подорвать систему здравоохранения Ирана путем ограничения необходимых стране финансовых ресурсов для преодоления кризиса подрывает борьбу с пандемией во всем мире.

В Тегеране накануне иранского нового года (Новруза) еще надеялись, что Вашингтон изменит свой подход, но администрация США продолжает затруднять доступ иранцев к необходимым медикаментам и средствам защиты. Дональд Трамп игнорирует пример Джорджа Буша-младшего, который снял торговые ограничения и направил помощь Ирану после землетрясения 2003 года.



Дональд Трамп. Фото: aljazeera.com

Более того, США вводят дополнительные санкции. На прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео заявил, что Госдепартамент внес в черный список девять предприятий, расположенных в Южной Африке, Гонконге и Китае, за участие в "значительных сделках" по торговле иранскими нефтехимическими продуктами. А Министерство торговли США добавило в этот список иранских ученых-ядерщиков и 18 корпораций, подозреваемых в содействии ядерной программе Ирана. В их числе есть и российские организации.

"Наша политика максимального давления на режим продолжается", – заявил журналистам специальный представитель США по иранским делам Брайан Хук. И это несмотря на то, что гуманитарные товары не должны попадать под действие санкций.

В Вашингтоне похваляются, что создали "швейцарский гуманитарный канал", по которому в Иран можно отправлять еду и лекарства, но и здесь администрация США выдвинула условия тем, кто желает помочь иранцам.

Любая организация, которая хочет направить помощь в Иран, должна получить письменные гарантии от Вашингтона в том, что она не будет наказана американцами. И многие опасаются попасть в ловушку вторичных санкций США.

Майк Помпео требует, чтобы "любая страна, рассматривающая вопрос о гуманитарной помощи Ирану, добивалась освобождения всех иностранных граждан" из иранских тюрем.



Борьба с коронавирусом в Иране. Фото: West Asia News Agency/Ali Khara via REUTERS

Это политика планомерного уничтожения населения Ирана. Ограничение доступа пораженных эпидемией иранцев к лекарствам – это акт войны. Это позор Америки. Позор американских политиков, позор американских средств массовой информации, печатающих дикие нелепости вроде того, как это делает Foreign Policy, утверждающая, что распространять вирус "среди многострадального народа Ирана" помогает… Корпус стражей исламской революции (КСИР), "воспользовавшийся пандемией как возможностью обелить свой запятнанный имидж, представить себя спасителем нации" (!).

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф говорит: "Администрация США радостно убивает иранских граждан в дни Новруза. В наш новый год Белый дом выводит свое "максимальное давление" на новый уровень бесчеловечности с полным презрением к человеческой жизни... Но Иран не сломается".