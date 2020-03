Пандемия, которая планировалась давно. Кто завез коронавирус в Китай? - В.Малышев

10:33 23.03.2020

Владимир МАЛЫШЕВ | 22.03.2020



20 марта "Нью-Йорк таймс" сообщила, что глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр перед крахом на бирже из-за коронавируса избавился от всех своих акций. Если в середине февраля американский фондовый рынок находился вблизи исторических максимумов, то в марте, спустя неделю после продажи сенатором Берром акций, фондовый рынок пережил обвал, ликвидировавший весь прирост за три года администрации Трампа.



Вспыхнул скандал. От Берра потребовали уйти в отставку, обвинив его в инсайдерской торговле акциями (что в США запрещено законом) и сокрытии важной информации о последствиях пандемии.

Действительно ли в США знали о готовящейся эпидемии?

Итальянская газета "Джорнале", опубликовавшая статью "Детектив с американским сенатором, который продал на бирже акции до начала эпидемии", приводит факты, свидетельствующие о том, что американцы такими данными располагали, причем давно.

Еще в 2004 году Национальной совет по разведке США (National Intelligence Council) опубликовал доклад "Рисуя глобальное будущее. Проект на 2020 год". В документе говорилось: "В отсутствии большого глобального конфликта, который мы считаем невероятным… глобализацию может остановить пандемия… и только вопрос времени, когда она появится… Подобная пандемия в Китае, Индии, Бангладеш или Пакистане… может стать разрушительной и быстро распространится во всем мире… В некоторых крупных государствах распространение болезни остановит поездки и международную торговлю на продолжительный период".

Помимо заблаговременной распродажи руководителем комитета по разведке Сената США биржевых акций, резко упавших в цене из-за распространения коронавируса, "Джорнале" приводит и другой факт: в октябре 2019 года состоялись военные маневры, одно на базе ВВС США в Чарльстоне, штат Южная Каролина, другое в Южной Америке; там и там отрабатывались действия военных во время чрезвычайной ситуации в связи с пандемией. При этом упоминался "неконтролируемый очаг коронавируса, который распространялся как пожар", создавая "хаос во всем мире".



18 октября 2019 года, за несколько недель до появления сообщений о первых заболевших в Китае, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Университет Джона Хопкинса и Всемирный экономический форум (ВЭФ) организовали мероприятие в Нью-Йорке для политиков, чиновников, руководителей и экспертов в области медицины, имитировавшее вспышку коронавируса. Как сообщал Университет Джона Хопкинса, на мероприятии моделировалась ситуация, при которой в течение 18 месяцев погибают 65 млн человек.

О таком документе, как Scenarios for the Future of Technology and International Development. The Rockefeller Foundation, Global Business Network. May 2010 ("Сценарии для будущего технологии и международного развития"), подготовленного десять лет назад Фондом Рокфеллера и Глобальной сетью бизнеса, Фонд стратегической культуры рассказал 21 марта в статье профессора В. Катасонова "Коронавирус родился не в Китае, а в сознании бесноватых хозяев денег". В этих сценариях будущего рассматривался вариант возникновения планетарной пандемии, при которой вирус поражает около 20% населения Земли, причем 8 миллионов умирают в первые 7 месяцев после начала распространения заболевания.



Предположительно военные грузовики в итальянском Бергамо вывозят трупы по ночам

Упомянем также заявление католического кардинала, архиепископа Коломбо Малкольма Ранжича (Ranjith), утверждающего, как сообщила итальянская газета "Мессаджеро", что вирус вышел из лаборатории "одной могущественной и богатой страны".

Если служитель Ватикана не захотел указать пальцем на "богатую и могущественную страну", то это сделал канадский исследовательский центр Global Research, на сайте которого 19 марта сообщалось: "Единственным возможным источником происхождения коронавируса являются США, потому что только в этой стране есть все ветви эволюционного древа коронавирусов. Первоначальным источником вируса COVID-19 была военная лаборатория США в Форте Детрик".



Global Research напомнил, что в августе прошлого года в США прошла волна пневмоний. Несколько случаев заболеваний закончились летально. Тогда врач из Тайваня предупредил, что причиной пневмоний может быть коронавирус, но на его слова не обратили внимания. А непосредственно перед началом вспышки эпидемии в США военная биолаборатория в Форте Детрик была закрыта. В ней проводились эксперименты с такими опасными микробами и токсинами, как вирус лихорадки Эбола, оспа, сибирская язва, чума, а также яд рицин; исследовались эпидемиологические вспышки, выполнялись проекты для государственных учреждений, университетов и фармацевтических компаний.

А 31 августа 2019 года в газете "Нью-Йорк таймс" был размещен материал о развитии в США таинственной эпидемии неизвестной прежде болезни легких. Не исключалась вирусно-бактериальная природа тяжелого заболевания легочной системы. На 1 октября 2019 года было зафиксировано 1080 случаев этого заболевания в 48 штатах и на Виргинских островах, включая смертельные случаи.



И на весь мир прозвучало заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня о том, что коронавирус в Китай могли завезти представители армии США. 18-27 октября в Ухане проходили Всемирные военные игры, куда Пентагон направил делегацию в несколько сот человек. Пять иностранных спортсменов были тогда госпитализированы в Ухане с неизвестной инфекцией; последовавший взрывной рост заболеваемости в целом соответствовал стандартному инкубационному периоду коронавируса (около 14 дней).

Дональд Трамп сразу отреагировал на заявления представителя МИД КНР – обвинил дипломата во лжи и назвал коронавирус "китайским вирусом".

Однако догадок, предположений, утверждений о том, что новая пандемия не возникла стихийно, а планировалась – и отнюдь не в Китае – становится все больше.