В Казахстане уже 62 заражения КОИ - первый больной в Актюбинске

12:19 23.03.2020

В Казахстане зарегистрировали 62-й случай заражения коронавирусом

Еще одного зараженного выявили в Нур-Султане.



На 23 марта в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан, передает zakon.kz.



На сегодняшний день в стране подтверждено 62 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 32 случая, Алматы – 26 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава.



Алматы и Нур-Султан 19 марта закрыли на карантин, чтобы не распространять новый вирус по всей стране. В этих городах выставили блокпосты, где круглосуточно дежурят санитарные врачи. Они измеряют температуру въезжающим и выезжающим гражданам.

С 16 марта в стране действует режим ЧП.