Имеет ли коронавирус внеземное происхождение, - В.Разуваев

14:17 23.03.2020

Владимир Разуваев

23.03.2020



С момента вспышки нового коронавируса нет недостатка в теориях его происхождения. В том числе довольно конспирологических и экзотических. И без версии о внеземном источнике заражения этот перечень, конечно, был бы неполным.



На эту версию сегодня обратил внимание заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин в интервью РИА Новости. Он напомнил слова известного экзобиолога Чандры Викрамасингха (Chandra Wickramasinghe), который высказал мысль, что коронавирус мог попасть на Землю с взорвавшегося над Китаем в октябре метеорита. Сам Ильин считает, что это может быть правдой.



Профессор Викрамасингх выдвинул свою теорию еще в феврале, о чем сообщала британскаяExpress . 11 октября 2019 года в небе над Китаем сгорел метеор, причем, как указывал ученый, именно в том районе страны, где потом произошла вспышка болезни. Викрамасингх полагает, что, попав в стратосферу, вирус либо опустился на Землю, либо был подхвачен воздушными потоками и распространился между 40-60 градусами северной широты - в этом диапазоне где как раз произошли наиболее сильные случаи заражения. Об этом он недавно рассказал Daily Mail.

Впрочем, научное сообщество - как астробиологи, так и специалисты по инфекционным болезням - относится к этому не более чем как к теоретическим построениям, никаких доказательств которым пока нет.



"Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств", - сказал Space.com астробиолог Graham Lau. Теоретически биологические материалы могут выживать в космических телах (в составе метеоритов находили, например, аминокислоты), при этом было бы беспрецедентным открытием обнаружить, что вирус может пережить воздействие, которому он подвергается в космосе, и заразить людей после попадания на Землю, заметил он. Викрамасингх не располагает такими доказательствами, подчеркнул ученый.



"Самым убедительным доказательством того, что SARS-CoV-2 не был занесен метеоритом, является то, что он так тесно связан с другими известными коронавирусами", - говорит, в свою очередь, специалист по инфекционным заболеваниям Dominic Sparkes. Новый коронавирус похож, например, на вирус SARS, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в начале 2000-х, и вирус MERS. Поэтому, скорее всего, SARS-CoV-2 так же, как они, передался людям от животных.



Надо отметить, что Викрамасингх является давним сторонником теории панспермии - гипотезы о занесении жизни на Землю из космического пространства. Профессор предполагает внеземное происхождение и у других пандемий, которые охватывали Землю в последние десятилетия, в том числе знаменитой "испанки" 1918 года.