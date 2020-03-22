Ташкент полностью закрывается на въезд-выезд

15:08 23.03.2020

Запрет на въезд и выезд не касается случаев, связанных с перевозками грузов, и лиц (с постоянной регистрацией в столице) при въезде в Ташкент.



Столица Узбекистана с завтрашнего дня, 24 марта, полностью закрывается.

"С 00.01 24 марта Ташкент закрывается для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога)", - говорится в сообщении.

Запрет на въезд и выезд не касается случаев, связанных с перевозками грузов, и лиц (с постоянной регистрацией в столице) при въезде в Ташкент.

Напомним, в Узбекистане с 23 марта запретили проведение свадеб и других торжеств из-за ситуации с коронавирусом.



В случае крайней необходимости церемонию можно провести, но только с участием 10-15 человек.

Более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи - в больницах, в связи с распространением коронавируса COVID-19.

На утро 23 марта - еще один зараженный коронавирусом в Узбекистане. Общее число - 46 человек.



Известно, что новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с прилетевшими в Узбекистан из-за границы и ранее инфицированными COVID-19.