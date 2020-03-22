Штаты пытаются договориться с Саудовской Аравией и Россией, - А.Комраков

18:33 23.03.2020

США нужно сланцевое перемирие



Анатолий Комраков

22.03.2020



Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо пошел на контакт с представителями американских нефтяников.

Падение цен на нефть больно ударило по всем основным производителям нефти. Сейчас вопрос стоит так: кто дольше выдержит эту боль или быстрее сдастся на милость более терпеливым "партнерам". Как и прогнозировала наша газета (см. "НГ" от 05.03.20), Россия своим решением не соглашаться на предложение Саудовской Аравии на дальнейшее ограничение добычи черного золота практически поставила на паузу сланцевую революцию в США.



Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар Техасской железнодорожной комиссии (регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон не обсуждали вопрос сокращения добычи нефти. Они, мол, только провели дружескую беседу и договорились продолжить диалог.



"Чиновники не обсуждали вопрос сотрудничества в сокращении добычи нефти", – добавляет агентство со ссылкой на слова источника. Дело в том, что ранее газета Wall Street Journal (WSJ) написала именно о намерении Баркиндо и Ситтона обсудить ситуацию на нефтяном рынке. Также газета писала, что один из основных нефтепроизводящих штатов США – Техас – может сократить добычу нефти, чего там не делали с 1970 года. Источники сообщили газете, что руководители нефтяных компаний обратились к регулятору с просьбой оказать помощь на фоне падения цен на нефть. Стоимость западнотехасской нефти WTI падала на прошлой неделе до 20 долл. за баррель, тогда как до развала соглашения ОПЕК+ она составляла примерно 48 долл. Эксперты отмечают, что падение критично для американских производителей сланцевой нефти, так как ее себестоимость находится как раз на уровне 25–27 долл., а у России и Саудовской Аравии (СА) она ниже.



Предложение сократить добычу американской сланцевой нефти рассматривается как один из способов помочь ОПЕК добиться перемирия в ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией. Американцы уже приглашены на июньскую встречу ОПЕК.



Простая, казалась бы, вещь, трехсторонние переговоры крупнейших производителей нефти – Саудовской Аравии, России и США, – пока представляется абсолютно невозможной. Дело в том, что антимонопольные законы Соединенных Штатов запрещают заключение формальной сделки, вот почему пока нет никаких признаков того, что США смогут договориться хотя бы со своим союзником – Саудовской Аравией. Обращение американских компаний к регулятору тоже связано с тем, что они не имеют по закону формального права договориться о сокращении добычи, законодательство США запрещает компаниям в какой-либо отрасли действовать сообща, чтобы повлиять на цены. Однако без переговоров нефтяная война не закончится.

Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал ОПЕК за сделку, он также поспешил порадоваться низким ценам на нефть сразу после развала соглашения ОПЕК+, однако и он признавал, что столь низкие цены опасны для целой американской отрасли. На неделе он пообещал вмешаться в ценовую войну между СА и РФ в "подходящее время". Судя по реакции американских сланцевиков, время это уже наступило. Американские компании попали в зону турбулентности еще в 2019 году, многие из них накопили многомиллиардные долги и теперь вынуждены просить банки о реструктуризации. Financial Times сообщила, что один из лидеров разработки сланцевого газа, компания Chesapeake Energy, пытается решить вопрос со своим долгом в 9 млрд долл. на фоне резкого падения стоимости своих облигаций с 40 центов на доллар до 17 центов.

Помимо сокращения собственной добычи Соединенные Штаты рассматривают и другие способы смягчить давление на американских производителей нефти, пишет WSJ. Администрация Трампа рассматривает возможность провести дипломатическую кампанию, чтобы заставить Саудовскую Аравию сократить объемы добычи. А в отношении России, о чем сообщают источники газеты, знакомые с ситуацией, грозят ввести санкции. Предложение президенту Трампу о введении эмбарго на поставку нефти из России и Саудовской Аравии направлял сенатор от Республиканской партии Кевин Крамер. Эксперты, однако, успокаивают: после введения эмбарго на импорт венесуэльской и иранской нефти, схожей по характеристикам с российской, получается, что РФ стала чуть ли не монополистом в поставках в США "тяжелого" сырья.



Что касается возможного снижения добычи в США, то, как пишет WSJ со ссылкой на неких саудовских чиновников, это вряд ли повлечет за собой быстрое урегулирование конфликта РФ и СА. И пока Саудовская Аравия отказалась подтвердить присутствие своих представителей на встречах ОПЕК, запланированных на начало июня, заявив, что эти совещания ни к чему не приведут, если Россия не готова уменьшить добычу.



Россия пока тоже не собирается пойти на попятный. В субботу вице-премьер Андрей Белоусов опять обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть. Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, это была инициатива арабских партнеров, сказал он в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1". Что касается переговоров с США на тему нефтяного рынка, то можно вспомнить, что 9 марта посол РФ в США Анатолий Антонов встречался с главой Минфина США Стивеном Мнучином и помимо широкого круга политических вопросов они затрагивали тему потенциала для торговли и инвестиций. "Министр Мнучин подчеркнул важное значение порядка на рынках энергоносителей", – говорится в сообщении американского Минфина.



Сам факт, что впервые американские производители нефти заговорили о возможности некоторого своего участия в скоординированном сокращении добычи, показателен, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. "Раньше это было сложно представить, американцы всегда считали себя сильной стороной (наличие технологий и доступа к дешевому кредиту из-за статуса доллара как мировой резервной валюты) и предлагали другим сокращать добычу, а себя ограничивать не хотели. Кроме того, в Америке много средних и малых нефтяных компаний, которые сложно загнать в картель. Поэтому участие США в скоординированном ограничении добычи на мировом уровне выглядит все еще не гарантированным сценарием, пусть и не столь невероятным, как это казалось еще несколько месяцев назад".



По мнению эксперта, если США и саудиты начнут скоординированно сокращать добычу, то они это на публику могут называть хоть "тандемом", хоть "альянсом", хоть "своим успехом" – но, самое главное, от сокращения добычи в этих странах и от роста цен выиграет Россия как альтернативный поставщик. "Что касается американских санкций, то эта тема обсуждается с 2014 года. Новые санкции обещают через каждые несколько месяцев. Но есть ограничения для американской политики санкций: от российской нефти, да и вообще от торговли с Россией, зависят слишком многие страны и в Европе, и в Азии, чтобы можно было от этой торговли безболезненно отказаться. Да и в США Россия является одним из ведущих поставщиков нефти. Но все равно некие новые тотальные дополнительные санкции вполне возможны", – говорит Митрахович.



"США будут давить на членов ОПЕК, чтобы они сократили объем добычи, вопрос в том, насколько ОПЕК сможет пойти на уступки, – отметил глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин. – На Россию Штаты могут давить через санкции, вопрос в том, на чьей стороне будет мяч до следующего заседания ОПЕК".