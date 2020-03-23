Раздел Сирии на зоны влияния все же произошел, - "НГ"

18:36 23.03.2020

Отношения России и Турции меняются – от конфронтации к взаимопониманию



Несмотря на боевые столкновения в Идлибской зоне деэскалации, Москва и Анкара сохраняют показательно корректные отношения. На этот раз турецкое руководство обвиняет в нападениях на свои патрули "радикальные группировки".



В частности, в четверг во время совершения марша по шоссе М4 недалеко от города Махамбал турецкий военный патруль попал в засаду и потерял как минимум двух солдат убитыми. Ранее сообщалось о намерениях джихадистов совершить нападения на российских военных. Но то ли из-за бдительности россиян, то ли благодаря турецким коллегам ничего экстраординарного не происходит. Нельзя не учитывать и того, что боевиков после каждого обстрела настигало возмездие – удары самолетов Воздушно-космических сил РФ.



Подчеркнуто сдержанный подход к оценке деятельности российской и турецкой сторон указывает на то, что договоренности, достигнутые при личной встрече российского и турецкого президентов, соблюдаются. Вопрос в том, почему они не работали ранее – что изменилось?

Резкий переход Москвы и Анкары от конфронтации к взаимопониманию свидетельствует, что стороны признают сложившийся в регионе паритет сил и понимают бесперспективность вооруженного противостояния. Нельзя не отметить, что военную активность не проявляет и Иран, наряду с Москвой поддерживающий Башара Асада.

Несколько умерили пыл и американские военные, под чьим контролем находятся нефтяные прииски левобережной части страны. За последнее время нет информации о том, что они в очередной раз заблокировали продвижение патрулей российской военной полиции в провинции Хасака (обычно это происходило в районе города Тель-Тамр). Более того, поступила информация о том, что военные США покидают сопредельные с Сирией иракские приграничные районы, где действует шиитская милиция "Хашд Аш-Шааби". Состоявшийся на днях телефонный разговор Владимира Путина и Башара Асада, по официальной информации, не содержал обвинительных заявлений в адрес Анкары (чьи войска незаконно хозяйничают в северных районах страны), не прозвучало и традиционной жесткой критики Вашингтона из-за оккупации Заевфратья и хищения нефти и других полезных ископаемых. Отмечается, что Путин говорил с Асадом о ситуации в Идлибе и передал свои поздравления и наилучшие пожелания сирийским мусульманам в связи с праздником Ляйлят Аль-Исра У-Аль Мирадж (ночь путешествия в Иерусалим и восхождения пророка Мухаммеда к престолу Аллаха).



Подробности переговоров президентов в той части, которая касается обстановки в Идлибской зоне, не освещаются. На этот счет даже нет комментариев пресс-секретаря российского лидера. Лишь вскользь упоминается о продолжающихся нарушениях российско-турецких соглашений террористическими организациями.

Судя по происходящему, стороны достигли договоренности о разделе Сирии на сферы влияния, и Дамаску ничего не остается, как смириться с данностью.



Как долго будет сохраняться сложившаяся ситуация, предсказать сложно. Пока нет сигналов, указывающих на возможную эскалацию боевых действий в ближайшей перспективе. Анкара и Вашингтон сохраняют спокойствие, несмотря не незначительную военную активность Дамаска в юго-западных районах провинции Идлиб и российской ударной корабельной группы близ сирийских берегов. Правительственные войска к пятнице перебросили дополнительные силы в район Джабаль Аз-Завия, а российский фрегат "Адмирал Эссен" в учебном порядке отработал действия против одиночной субмарины вероятного противника и по обеспечению собственной противовоздушной обороны.