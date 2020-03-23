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Хуситы развивают свое наступление в Йемене. Саудовские войска бегут, бросая технику
18:46 23.03.2020

Йемен. Хуситы разгромили Саудовскую Аравию под Аль-Хазма

На днях в Йемене хуситы одержали крупную победу над силами, поддерживаемые Саудовской Аравией. В настоящий момент основные события разворачиваются в провинции Аль-Джауф, где хуситы ведут успешное наступление. Но обо всем по порядку

Пока что в Сирии временное затишье, и значимые события происходят довольно редко, самое время изучить ситуацию в Йемене. По Сирии я буду продолжать публиковать обзоры, но делать это примерно раз в три дня.

Вернемся к Йемену. Хуситы взяли столицу провинции Аль-Джауф - гороль Аль-Хазма. Саудиты и их прокси бежали, оставляя многомиллионную технику и своих людей. Вряд ли многие следят за ситуацией в Йемене, поэтому для понимания приведу пару карт. Сначала - стратегическую, на которой хуситы обозначены фиолетовым:

Несмотря на то, что хуситы контролируют меньшую территорию, именно в этом регионе сосредоточено основное население Йемена и экономическая активность. Остальное по большей части - пустыня.

Более увеличенный масштаб провинции Аль-Джауф. На севере уже граница с Саудовской Аравией. Хуситы продвигаются успешно в восточном направлении:

Хуситы получили огромные трофеи.

При отступлении саудиты даже нанесли серию ударов по брошенной технике для того, чтобы они не досталась хуситам. Но, как видно, особого успеха это не принесло.

После успешного взятия Аль-Джауфа, основные действия перенеслись чуть южнее, в провинцию Мариб, где хуситы также добиваются значительных успехов.

Освободив город Сирван, хуситы продолжают продвигаться к одноименной столицы провинции Мариб. На карте хуситы обозначены зеленым:

В том случае, если хуситы возьмут Мариб, то Саудовская Аравия потеряет еще один опорный пункт на севере Йемена. Это чревато переходом полной стратегической инициативы хуситам. В свою очередь, это сделает возможным переход под контроль хуситов бОльшей части йеменско-саудовской границы.

Впрочем, наступление несколько тормозят самолеты ВВС Саудовской Аравии. Если бы не тотальное превосходство в воздухе, на земле хуситы бы уже давно добились окончательной победы.

Будем следить за ситуацией в Йемене

Более подробную информацию я даю в своем канале на Яндекс.Чаты, формат которого больше подходит для оперативки. Подписывайтесь:
Константин Двинский
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Источник - Константин Двинский
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