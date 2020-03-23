 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса
19:45 23.03.2020

На 90-м году жизни (28.01.1931) скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий коронавируса нового типа.

Об этом пишет газета El Pais.

Как сообщает издание, артистка скончалась в Мадриде.

Бозе известна своими ролями в итальянских фильмах "Дама без камелий", "Хроника одной любви" и "Сатирикон".

В советском прокате шли фильмы с ее участием "Нет мира под оливами", "Рим 11 часов", "Смерть велосипедиста", "Хроника одной любви".


Источник - Газета.Ru
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