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|Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса
19:45 23.03.2020
На 90-м году жизни (28.01.1931) скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий коронавируса нового типа.
Об этом пишет газета El Pais.
Как сообщает издание, артистка скончалась в Мадриде.
Бозе известна своими ролями в итальянских фильмах "Дама без камелий", "Хроника одной любви" и "Сатирикон".
В советском прокате шли фильмы с ее участием "Нет мира под оливами", "Рим 11 часов", "Смерть велосипедиста", "Хроника одной любви".