КазБуржуя Шодиева затроллили за инфу о выделении $200 млн на борьбу с вирусом в Узбекистане

20:09 23.03.2020

Фонд Шодиева опроверг данные о выделении Узбекистану 200 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Фонд занимается благотворительными проектами в странах СНГ, Азии и Европы.



Международный фонд Шодиева официально заявляет, что озвученные некоторыми пользователями социальных сетей в Казахстане данные о сумме в размере 200 миллионов долларов США, выделенной г-ном Патохом Шодиевым в рамках мер по противодействию коронавируса в Узбекистане, недостоверны, сообщает zakon.kz.

Международный фонд Шодиева (ICF) – это благотворительная неправительственная организация, основанная в 1996 году Патохом Шодиевым. Фонд занимается благотворительными проектами в странах СНГ, Азии и Европы.