Узбеки не могут сидеть в карантине. УзбМВД замучилось ловить заразных "удираек"

20:52 23.03.2020

МВД: узбекистанцы бегут с карантина

Семеро человек самовольно нарушили условия изоляции, сообщает МВД Узбекистана.

По данным министерства внутренних дел, из-за безрассудства нарушителей пострадали их близкие: в итоге на карантин отправлены 18 человек, которые общались с беглецами.

В настоящее время четыре нарушителя-пациента оштрафованы, в отношении троих возбуждены уголовные дела.

Сегодня на карантине находятся 12 731 узбекистанцев, из них 7 416 - в стационарах, 5 315 - в домашних условиях.