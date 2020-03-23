|Узбеки не могут сидеть в карантине. УзбМВД замучилось ловить заразных "удираек"
20:52 23.03.2020
МВД: узбекистанцы бегут с карантина
Семеро человек самовольно нарушили условия изоляции, сообщает МВД Узбекистана.
По данным министерства внутренних дел, из-за безрассудства нарушителей пострадали их близкие: в итоге на карантин отправлены 18 человек, которые общались с беглецами.
В настоящее время четыре нарушителя-пациента оштрафованы, в отношении троих возбуждены уголовные дела.
Сегодня на карантине находятся 12 731 узбекистанцев, из них 7 416 - в стационарах, 5 315 - в домашних условиях.