Ракеты партизан выкуривают амер-солдат из военных баз в Ираке, - В.Мапышев

00:26 24.03.2020

Владимир КУДРЯВЦЕВ | 23.03.2020



Если будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам...

Джо Байден говорит, что в случае переизбрания Дональда Трампа Североатлантическому альянсу придет конец

Как известно, Америка решила убрать своих военных с нескольких баз в Ираке на границе с Сирией и передать управление этими объектами иракским властям. Официальное объяснение – плановая передислокация с небольших баз. Однако глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи проговорился: Пентагон не может должным образом защитить своих военных от ракетных атак везде. "Везде" значит "в планетарном масштабе". И действительно не может.



При президентстве Трампа в международном положении и внутренней политике США обозначились два аспекта. Первое: после провала импичмента Трамп ощутимо укрепил свои политические позиции, но его (и стоящих за ним сил) противостояние с "глубинным государством" (оно же "вашингтонское болото"), пронизывающим все институты власти в Америке, никуда не делось.



Второе: во главе угла внешней политики Трампа стоит новый изоляционизм, новая доктрина Монро, тогда как его противники в Америке лелеют образ "единственной глобальной сверхдержавы", которая присутствует в мире повсюду. В этом принципиальная разница двух стратегических подходов, и Трамп обнажил эту разницу знаменитой фразой, сказанной с трибуны ООН: "Будущее принадлежит не глобалистам, будущее принадлежит патриотам".



Примеры говорят сами за себя. Один из самых ярких – долгие и упорные попытки Трампа договориться с "Талибаном", чтобы уйти из Афганистана, что не входит в планы американских глобалистов, которым нужен афганский плацдарм против России (через Центральную Азию), Китая и Ирана.



Однако вернемся на Ближний Восток. В октябре прошлого года президент Соединенных Штатов принимает решение о выводе американских войск из Сирии. Американские парни возвращаются домой? Не тут-то было. Бешеный Пес Джеймс Мэттис в знак протеста уходит с поста министра обороны, а через некоторое время новый глава ведомства Марк Эспер заявляет, что американские солдаты останутся в Сирии, чтобы защитить ее нефть от запрещенного в России "Исламского государства"*, и президент Трамп сдает назад.

Что-то похожее происходит в Ираке. Не исключено, что одной из причин убийства генерала Касема Сулеймани было желание Трампа вывести американских солдат из Ирака "по просьбе" Багдада, которая не заставила себя ждать. Затем прошла информация о странном письме иракскому руководству от американского командования в Ираке об уходе военных США. А потом в Америке начали появляться официальные сообщения о том, что это все ошибка. Трамп снова сдал назад.



Стало понятно, что в Ираке повторяется сирийская история – президент США нацелен на вывод войск, но "система" сопротивляется, причем вполне успешно. Не исключено, что уход американских военных с трех военных баз в Ираке является началом второй попытки Трампа "по-тихому" – пока внимание всего мира привлечено к коронавирусу – сделать то, что не получилось после убийства Сулеймани.

С учетом наметившейся изоляционистской тенденции во внешней политике США и очевидного разлада в трансатлантических отношениях вполне понятно заявление Джо Байдена о том, что в случае переизбрания Дональда Трампа Североатлантическому альянсу придет конец.



Обычно политики говорят правду, когда их еще (или уже) не связывают никакие обязательства. Трамп во время своей первой предвыборной кампании не раз критически отзывался о НАТО. Когда он стал президентом, риторика смягчилась, но подрыв основ альянса действующим президентом Соединенных Штатов продолжился (вымогательство денег у европейских партнеров; трения с Турцией из-за сделки по С-400 с Россией). И все в интересах США, а не евроатлантического сообщества. Тут и Ангела Меркель, и особенно Эммануэль Макрон заговорили о том, что европейцам пора самим позаботиться о своей безопасности, на Вашингтон надежды нет. Вновь начались дискуссии о "европейской армии"…



НАТО оказалось между молотом Трампа и европейской (немецко-французской) наковальней, но атлантисты по обе стороны океана пытаются вдохнуть в альянс новую жизнь под предлогом борьбы с "российской угрозой".

С учетом коронавируса, который нанес серьезный удар по европейской интеграции, а также вероятной победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре, можно предположить, что роль НАТО как военно-политической структуры будет падать и дальше.



Однако просто так Североатлантический альянс не исчезнет. И США не выведут войска из Европы – просто на первый план выйдет двустороннее военное сотрудничество Америки с отдельными европейскими странами. Особенно c теми, которые согласятся оплачивать такое сотрудничество своими деньгами.