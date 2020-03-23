ВОЗ: пандемия коронавируса распространяется все быстрее

00:30 24.03.2020 В церкви Неаполя проводят санитарную обработку



Пандемия нового коронавируса, вызывающего Covid-19, распространяется по планете все более быстрыми темпами, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.



"От установления первого случая до момента, когда заболевших стало 100 тысяч, прошло 67 дней. От 100 тыс. до 200 тыс. - 11 дней, а третьи 100 тыс. случаев появились всего за четыре дня", - указал Гебрейесус на брифинге в Женеве.



Сейчас заболевание диагностировано у почти 350 тысяч пациентов по всему миру.



По состоянию на утро понедельника от Covid-19 во всем мире скончались около 15 тысяч человек, более 100 тысяч - выздоровели. Больше всего умерших - в Италии (около 5500 человек) и в Китае (3153 человека).



В Испании была зафиксирована самая высокая смертность заразившихся с начала эпидемии коронавируса. За последние сутки от Covid-19 в этой стране скончались 462 человека, что на 26% больше, чем в предыдущие 24 часа. Также на 4500 увеличилось количество зараженных. Больницы в испанских городах не справляются с наплывом пациентов, которым требуется госпитализация.



Британию ждут новые ограничения?



В Британии парламент в понедельник обсудит, вводить ли новые чрезвычайные меры в рамках которых могут быть закрыты аэропорты, а полиция получит полномочия изолировать людей с симптомами вируса.



Британские власти недовольны поведением жителей страны, которые, несмотря на рекомендации не собираться группами, в минувшие выходные массово гуляли в парках.



В понедельник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал такое поведение "крайне эгоистичным". "Это могло стоить жизней, а для всех остальных это значит, что изоляционные меры продлятся дольше", - сказал министр в беседе с ведущим утреннего шоу Би-би-си в понедельник.



Британцы в выходные гуляли в парках, что вызвало недовольство властей



Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что если правила изоляции продолжат нарушать, то правительство примет более жесткие меры. За минувшие выходные в Британии закрылись все пабы, бары, рестораны и ночные клубы (кроме обслуживания с доставкой и на вынос). О решении временно закрыть все кафе в королевстве объявила компания McDonalds. Правительство убеждает граждан не пользоваться общественным транспортом.



Премьер-министр Борис Джонсон в воскресенье заявил, что если рекомендации по изоляции не будут соблюдаться, в Британии могут в течение нескольких дней ввести такие меры, как в Италии, то есть полностью закрыть магазины и обязать людей не выходить из дома.



Ужесточение карантина в Италии



В самой Италии ограничительные меры стали еще более жесткими - премьер-министр Джузеппе Конте своим указом в понедельник обязал закрыться все компании, не вошедшие в список критически важных. Работать продолжат около ста категорий предприятий, в том числе производители продуктов питания, бумаги, автозапчастей и гробов. Также ограничено передвижение людей между муниципалитетами.



Итальянцы из карантина подбадривают друг друга лозунгом Andra tutto bene - "все будет хорошо"



Судьба Олимпиады



Канада, тем временем, приняла решение не отправлять спортсменов на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио. От Международного олимпийского комитета требуют отложить или отменить игры.



"Мы понимаем, что с переносом игр связано множество сложностей, но нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества", - говорится в заявлении канадского олимпийского и паралимпийского комитетов.



Ранее такое же решение приняла Австралия: ее спортсмены готовятся к переносу Олимпиады на 2021 год. Перенести Олимпиаду на следующий год требует также Олимпийский комитет Бразилии.



Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник впервые допустил, что игры могут быть перенесены.



Олимпиаду могут перенести или отменить, но если МОК решит не менять график, то команды нескольких стран участвовать не будут



"Проводить игры в таких условиях трудно, поэтому мы вынуждены принять решение об их переносе. [...] Последнее слово остается за МОК", - сказал японский премьер.



В воскресенье комитет МОК заявил, что огласит свое решение в течение четырех недель - игры могут как перенести, так и отменить.



Азия и Ближний Восток



Южная Корея в понедельник в очередной раз объявила о рекордно низком количестве новых случаев заражения. Тем не менее, в стране принимают меры, чтобы предотвратить новую, третью вспышку заболевания из-за "импортированных" случаев.



В стране за сутки зафиксировано всего 64 случая передачи вируса - это самый низкий показатель за весь март. Всего в Южной Корее 8961 зараженный, от вируса погибли 111 человек. В Корее каждый день проводится около 20 тысяч тестов на Covid-19.



Коронавирус в Иране: что рассказывают врачи и что скрывают власти



В воскресенье в сеульском аэропорту Инчхон вступила в силу новая процедура тестирования на вирус. Приезжающих из Европы или других зараженных регионов сразу тестируют. За день в страну въехали 152 человека с симптомами, сейчас они ждут результатов теста.



В Саудовской Аравии, второй ближневосточной стране по количеству зараженных после Ирана, на три недели с вечера понедельника введут комендантский час. На улице нельзя будет появляться с 7 вечера до 6 утра.



Первый случай заражения подтвержден в Сирии - это 20-летняя сотрудница министерства здравоохранения, вернувшаяся из-за рубежа.



Самый загруженный гражданский аэропорт в мире, Дубай, 25 марта по сути закроется. Объединенные Арабские Эмираты прекратят все пассажирское авиасообщение с окружающим миром и транзитные перелеты.



В Секторе Газа подтверждены первые два случая заражения - это двое мужчин, вернувшихся из Пакистана через Египет.



В Ираке в минувшее воскресенье был продлен комендантский час, он будет действовать до субботы 28 марта.



Лидер Ирана Хассан Роухани отказался от предложения США помочь стране в борьбе с коронавирусом и повторил утверждение иранского правительства о том, что вирус разработан в США. Он также призвал Вашингтон снять с Ирана санкции.



США



Президент США Дональд Трамп распорядился отправить Национальную гвардию в три штата, наиболее пострадавшие из-за распространения коронавируса - Нью-Йорк, Калифорнию и Вашингтон.



Гвардейцы будут доставлять медикаменты и возводить временные медицинские центры для зараженных. Всего по стране было зарегистрировано 35244 случая заражения, 471 человек скончался.



Улицы американских городов опустели



Власти опасаются, что в Нью-Йорке скоро начнет ощущаться нехватка основных медикаментов.



Новый законопроект о стимулировании экономики вечером в воскресенье не набрал необходимые 60 голосов в американском Сенате из-за отсутствия поддержки среди демократов. Он предусматривал выделение 1,4 трлн долларов. Демократы настаивают на включении в законопроект дополнительных гарантий для работающих американцев.



Новое голосование состоится в Сенате в понедельник.



Российские яхтсмены попали под карантин



В мире закрылись многие порты, оставив в состоянии полной неопределенности экипажи вышедших в море яхт. Экипаж российской яхты "Варвара", шедшей на регату в Хорватии, когда началась эпидемия, сообщает, что их судно перестали пускать в порты.



Экипаж яхты улетел в Россию из Афин, поскольку регату отменили из-за пандемии Covid-19. На судне остались только капитан и кошкипер.



Поле того как на яхте начали заканчиваться топливо и припасы, капитан Николай Шкурин записал видеообращение к генеральному консульству России в Стамбуле с просьбой о помощи.



"Ни на один остров в Греции нас не подпустили встать на якорь, поэтому мы продолжаем плавание и ночью и днем", - сказал Шкурин в видеообращении.



По словам кошкипера Николая Новака, припасов морякам может хватить. "Мы только что зашли под парусом в пролив Дарданеллы, двигаемся в сторону Чанаккале", - рассказал Би-би-си Новак.



Яхта идет против сильного ветра, и экономить топливо сложно. Через несколько часов "Варвара" дойдет до Чанаккале, но Новак сомневается, что ей разрешат войти в порт.



По словам Новака, в российском консульстве морякам сказали, что теоретически им должны разрешить заправиться и купить припасы в любом турецком порту, если они уведомят, что хотят сделать это, не контактируя с людьми.



Однако Новак говорит, что раньше такие договоренности с властями не соблюдались. "И греки нас выгоняли, и турки в порту Айвалык. Насколько нам вероятно, что нам разрешат, мы не знаем", - говорит Новак.



"Высокая степень неопределенности. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее", - добавил он. Источник - BBC

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