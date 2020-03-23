Коронавирус обеспечит Китаю победу над США, - "Взгляд"

00:45 24.03.2020

Китай совершил невозможное: после нескольких месяцев всемирной "синофобии", эта страна внезапно завоевывает популярность во всем мире. Причина – Пекин оказывает помощь всем необходимым страдающим от COVID-19 странам. Главный геополитический соперник Китая, Америка, наоборот, отгораживается от всего мира и выглядит все более неприглядно. Точку в этом соперничестве поставит изобретение вакцины.

Дональд Трамп объявил себя "президентом военного времени". На брифинге в Белом доме он произнес речь об эпидемии коронавируса – которую уже называют самым серьезным и даже мрачным выступлением этого президента. Несколько раз в речи звучало выражение "война против невидимого врага". По словам президента, борьба потребует от нации не меньшей сплоченности, чем во время Второй мировой. После этого Трамп и министр обороны Марк Эспер анонсировали целый ряд масштабных мер по отпору COVID-19. Напомним, что в США зафиксировано 14 тысяч инфицированных. Все эти меры касались, однако, только собственного населения.



Тем временем Китай, который по-прежнему лидирует по числу заболевших (более 81 тысячи), в последние дни развернул масштабную кампанию помощи другим странам, страдающим от пандемии. Так, Пекин пообещал направить в Грецию самолет со средствами защиты от вируса, сообщило в пятницу РИА Новости. В этот же день в Китай вылетел украинский Ил-76, который должен вернуться в Киев со специальным медицинским грузом, передал Regnum.

В этот вторник китайский посол сообщил властям Киргизии о скором прибытии партии препаратов для тестирования, защитной одежды и других средств, необходимых врачам. Даже из Триполи, где находится одно из двух правительств воюющей Ливии, также обратились с просьбой о помощи к Пекину.



Пока речь идет о средствах диагностики болезни и средствах сдерживания заражения. Но ясно, что мир с нетерпением ждет появления проверенной вакцины от коронавируса. Разработки стартовали почти одновременно в нескольких странах, в том числе и в России, но именно Китай и США, похоже, пока оказались ближе всего к успеху. На этой неделе Пекин объявил о начале клинических испытаний на людях новой вакцины и о том, что уже начат набор добровольцев. Но еще за сутки до китайцев, американцы первыми объявили о запуске испытаний своей первой экспериментальной вакцины и о том, что первый доброволец уже получил первую инъекцию.



Кстати, как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале марта тайком попытался перекупить немецких ученых из фирмы CureVac, работающих над вакциной против коронавируса. Причем подразумевалось, что лекарство предназначено "только для Соединенных Штатов". Учитывая стиль поведения Трампа, похоже, что он всерьез собирался оставить за собой эксклюзивное право на лекарство от "невидимого врага". К счастью для остального человечества, Берлин сорвал сделку.



Гонка за вакциной – элемент геополитики



Соревнование за то, кто первым придумает лекарство от COVID-19, превратилось по сути в еще одно поле для глобального соперничества Китая и США, считают эксперты. "Сама битва за вакцину помогает увидеть формы и ландшафты четвертой мировой и второй холодной", – пишет научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в своем Telegram-канале.



Кто первый теперь запустит в производство вакцину от коронавируса, тот "получит серьезные политические очки", считает политолог. "Но это может оказаться и другая страна с развитой фарминдустрией, те же Индия или Израиль. Тогда можно сказать, что эта партия будет временно сыграна вничью. Если же это будет Китай, то его имидж сильно укрепится", – прогнозирует эксперт. Куприянов убежден, что пока Вашингтон сохраняет все шансы выиграть у Пекина. "Действия США не такие быстрые, как китайские, но это отставание в скорости объяснимо, потому что КНР уже справилась со всплеском эпидемии, а у США она – в самом разгаре", – пояснил он газете ВЗГЛЯД. По словам Куприянова, Китай теперь активно пытается изменить отношение к эпидемии еще и потому, что ранее скрывал ее масштабы и запоздало отреагировал на нее.

"Сперва образовался вал предубеждений в отношении китайских туристов, которых не пускали во многие страны только потому, что они китайцы. Но сейчас потихоньку ситуация переходит из разряда компенсации негативного имиджа в наращивание мягкой силы. Пекин помогает Италии в то время, как соседние страны ЕС просто закрывают границы", – сказал Куприянов.

Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов согласен, что создатель вакцины получит преимущество с точки зрения репутации на мировой арене. "Это будет говорить об успешности системы – научной и социальной. Коснется это и геополитики.



Если это будет Китай, то он начнет передавать вакцину бесплатно или за какую-то символическую цену, выступив спонсором спасения мира.



У США совсем по-другому построена система биолабораторий и финансирования исследований, поэтому вряд ли там смогут пойти на такое", – заявил Маслов газете ВЗГЛЯД.



Маслов убежден, что Пекин способен компенсировать имиджевые потери от коронавируса. По его прогнозу, вслед за материальной помощью страна начнет оказывать Евросоюзу и финансовую. После кризиса 2008 года Китай резко нарастил экспорт капитала за рубеж. "Когда страны мира нуждались в деньгах, Китай залил своей ликвидностью кризис. Именно тогда многие страны, прежде всего Европы и Центральной Азии, попали под влияние КНР. Многие активы перешли под контроль Китая. Скорее всего, сейчас будет применена та же самая стратегия", – предположил Маслов.

"Пока страна находилась под действием коронавируса, Китаю было не до этого. А сейчас началась контратака", – констатировал собеседник, добавив, что в роли "покровителя заболевшего мира" Китай предстанет теперь островком стабильности и экономической безопасности, а США на этом фоне "будут выглядеть не очень красиво".

COVID-19 как "второй Суэцкий кризис" 1956 года

Другие аналитики также отмечают, что неадекватные действия США в условиях эпидемии и сосредоточенность Белого дома лишь на внутренней политике дали Китаю возможность демонстрировать свою мягкую силу и перехватить мировое лидерство. Как напоминает в пятницу издание "Россия в глобальной политике", в 1956 году Суэцкий кризис ознаменовал конец доминирования Соединенного Королевства на глобальной арене. И если США не поднимутся на борьбу с новым вызовом, то пандемия коронавируса может стать повторением Суэцкого кризиса.



Ошибки совершали не только американские чиновники, но и сам президент Дональд Трамп, чьи обращения и твиты сеяли панику и неопределенность у населения. Более того, государственный и частный секторы оказались не готовы производить и поставлять антивирусную продукцию, пишет издание.

Во время вспышки Эболы в 2014-2015 годах США создали и возглавили коалицию из десятков стран по противодействию распространению болезни, но Трамп отвергает аналогичные шаги в случае с коронавирусом. Отсутствует даже координация с союзниками.



Словно бы чувствуя, что популярность Китая на планете вдруг начала расти, на него вновь обрушились с критикой – правда, не сами американские политики, а их союзники. Сын "бразильского Трампа", президента Жаира Болсонару Эдуарду, депутат нижней палаты бразильского парламента, сравнил распространение коронавируса в Китае с Чернобылем. В своем Twitter он написал о том, что "вновь диктатура предпочла скрывать что-то серьезное" и "в проблеме виноват Китай, а ее решением является свобода".

Как пишет Bloomberg, разгневанный посол КНР Ян Ванмин потребовал от Болсонару извиниться. Тот отказался. Тогда в спор вмешался спикер другой палаты – сената – оппозиционер Дэви Алколумбре, который, что крайне примечательно, сам недавно заразился COVID-19. Спикер принес извинения Пекину от имени всех бразильских законодателей и подчеркнул: то, как Китай справляется с эпидемией, служит примером для всего мира.



Текст: Иван Абакумов,

Наталья Макарова