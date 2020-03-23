Пандемия лишила Турцию рычага давления на Евросоюз, - И.Субботин

00:47 24.03.2020

Брюссель получил законное право закрыть двери для беженцев

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

23.03.2020



На фоне распространения коронавируса нового типа власти Турции продолжили шантажировать Евросоюз темой сирийских беженцев. В своей колонке для британской газеты Financial Times глава МИД республики Мевлют Чавушоглу повторил, что его страна больше не намерена впускать беглецов из соседнего государства на свою территорию. Тем временем беженцы остаются одной из самых незащищенных перед COVID-19 социальных групп, а это затрудняет любую политическую манипуляцию подобной темой.



ЕС не сделал ни шага к выработке решения проблемы беженцев, заявил Чавушоглу в своей статье. "Через девять лет после начала конфликта в Сирии провинция Идлиб превратилась в новый сектор Газа, где 3,5 млн человек находятся в изоляции, – отметил министр.

– Зона деэскалации, созданная (Москвой и Анкарой. – "НГ") в 2018 году, подверглась массированному военному наступлению со стороны правительства Сирии при поддержке РФ и Ирана". Чавушоглу заметил: после недавнего удара по турецким военным его стране удалось показать, "что значит атаковать члена НАТО". "Но прежде чем мы смогли остановить натиск на Идлиб и добиться прекращения боевых действий, 1 млн человек отправился на юго-восток НАТО и Европы", – сказал Чавушоглу.

Он подверг резкой критике Грецию, которая применила жесткие меры по отношению к пытавшимся прорваться через турецко-греческую границу беженцам. "Греция также незаконно приостановила прием прошений об убежище, – заявил турецкий министр. – ООН выступила с критикой, а ЕС – нет". На этом фоне шеф турецкой дипломатии призвал Евросоюз к интеграции с Турцией по ряду направлений. "В год, когда был осуществлен брекзит, отталкивать от себя единственное крупное европейское государство, все еще стремящееся стать членом ЕС, и более того, как ответственный игрок подтверждающее слова делом, является крупнейшим политическим безрассудством на памяти многих поколений", – обратил внимание Чавушоглу в статье.



Часть бежавших от войны сирийцев продолжает находиться на сирийско-турецкой границе. "Турция не может больше принимать беженцев как из Сирии, так и из других стран, и мы больше не будем препятствовать выезду тех, кто уже находится в нашей стране", – уверил турецкий министр. Из колонки Чавушоглу на страницах Financial Times следует, что Анкара хочет заставить Брюссель выполнять обязательства по соглашению, заключенному в 2016 году – в разгар миграционного кризиса. В рамках сделки Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а евросообщество пообещало за это 6 млрд евро. Анкаре также посулили безвизовый режим, однако реализация этой меры была отложена из-за претензий к турецкому антитеррористическому законодательству.

Тем временем Еврокомиссия сообщила, что временно приостановила реализацию программ по расселению приезжих из лагерей Греции и Италии. "В нынешних условиях мы вынуждены приостановить процесс расселения, в частности переселения несовершеннолетних беженцев без сопровождения взрослых, в связи со значительным повышением санитарных требований стран-членов в связи с эпидемией коронавируса, – сообщил агентству ТАСС неназванный европейский чиновник. – Однако мы ведем интенсивные консультации со странами сообщества, чтобы возобновить этот процесс в кратчайшие сроки, как только позволит ситуация". По его словам, обстановка на границе между Турцией и Грецией сейчас полностью нормализовалась.



Ситуация с коронавирусом сделала невозможной какую-либо миграцию из Сирии. 18 марта турецкая газета Sabah сообщила, что турецкое руководство запретило проход для гражданских лиц через контрольно-пропускные пункты (КПП) Онджюпынар и Чобанбей в провинции Килис на границе с Арабской Республикой. Сейчас через эти КПП пропускается только транспорт с коммерческим грузом. Таково распоряжение турецкого Министерства торговли. Частные лица больше не смогут проходить через границу. Это касается и сирийских беженцев. В районы проведения турецких операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" в северных областях Сирии также больше не допускаются журналисты. Ранее подобные меры принял КПП Джильвегезю в провинции Хатай.

В разговоре с "НГ" эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы заметил, что турецкое общественное мнение сейчас всерьез опасается, что приезжие станут переносчиками коронавируса нового типа. По его словам, такие страхи есть не только по поводу выходцев из Сирии, но и по поводу выходцев из Афганистана, которые прибывают в Турцию через территорию Ирана – страны, которая считается на Ближнем Востоке едва ли не самым крупным очагом заражения.

Турецкий эксперт признает, что в условиях беспрецедентного распространения COVID-19 угроза очередного миграционного кризиса теряет свое значение в качестве инструмента политического давления. "Ситуация такова, что сейчас у Европы гораздо больше законных причин не пускать к себе беженцев, – обратил внимание Гафарлы. – Это дает европейским странам возможность остановить поток людей: у них для этого есть официальная причина".