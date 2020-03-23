 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.03.2020
09:09  Боря, ты - балбес! БритВласти дождались массового заражени и ввели-таки в стране карантин
09:07  Коронавирус как заменитель мировой войны, - В.Катасонов
08:58  Вроде бы еще евро, но уже не союз, - Вл.Добрынин
08:56  Известный французский философ-марксист Люсьен Сэв умер от коронавируса
08:53  Китай дорос до старшего партнера России, - В.Скосырев
08:44  США и Китай могут помериться силами вблизи берегов Тайваня, - С.Ушаков
08:41  Киберпреступник с большим будущим. Информационную безопасность ждет много работы, - Игорь Шашкин

07:59  История всегда повторяется. Но сегодня жизнь изменилась радикально, - Мих.Хазин
07:55  Терегуловы гельминты. Директриса Третьяковки как символ вырождения рос-искусства
07:49  Афганское урегулирование попало под карантин, - "Къ"
05:49  Американский спортсмен и агент WADA Гливз дисквалифицирован... за допинг
00:47  Пандемия лишила Турцию рычага давления на Евросоюз, - И.Субботин
00:45  Коронавирус обеспечит Китаю победу над США, - "Взгляд"
00:37  Кто победит в нефтяной войне, - Г.Мирзаян
00:30  ВОЗ: пандемия коронавируса распространяется все быстрее
00:26  Ракеты партизан выкуривают амер-солдат из военных баз в Ираке, - В.Мапышев
00:25  Если хан начнет самодурничать… Казахский корабль веры и спасения . Ч.2, - Н.Нуртазина
Понедельник, 23.03.2020
20:52  Узбеки не могут сидеть в карантине. УзбМВД замучилось ловить заразных "удираек"
20:42  Ученые не признаются в создании коронавируса
20:09  КазБуржуя Шодиева затроллили за инфу о выделении $200 млн на борьбу с вирусом в Узбекистане
19:45  Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса
19:35  За непрофессионализм уволен назначенный 7/03 Минздрав Украины Емец
18:50  Нефтяные цены. Не исключен полный коллапс, - Магнус Муллис
18:46  Хуситы развивают свое наступление в Йемене. Саудовские войска бегут, бросая технику
18:36  Раздел Сирии на зоны влияния все же произошел, - "НГ"
18:33  Штаты пытаются договориться с Саудовской Аравией и Россией, - А.Комраков
18:30  КазВласти бросают последние? $10 млрд на борьбу с корона-кризисом
16:53  Посткарантинный мир. Какой будет жизнь после пандемии? - В.Калугин
16:52  "Умрут люди, которые могли бы выжить". В Нью-Йорке критическая ситуация из-за коронавируса
16:51  Вирус шпиономании: Израиль начал электронную слежку из-за пандемии
15:08  Ташкент полностью закрывается на въезд-выезд
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Афганское урегулирование попало под карантин, - "Къ"
07:49 24.03.2020

Госсекретарь США Майк Помпео неожиданно посетил Кабул

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник посетил Кабул с необъявленным визитом, чтобы сдвинуть афганское урегулирование с мертвой точки. С 29 февраля, когда США и "Талибан" подписали соглашение о завершении силового противостояния, никаких позитивных изменений так и не произошло. Виной тому стало нежелание третьей стороны - Кабула - выполнять требование об освобождении 5 тыс. боевиков. Между тем на забуксовавший переговорный процесс может повлиять эпидемия коронавируса.
Хотя командировки высших американских чиновников в Афганистан всегда сопряжены с большим риском и требуют серьезных мер безопасности, нынешний визит Майка Помпео можно назвать особым. Он проходит на фоне двух тревожных сообщений, касающихся коронавируса COVID-19. В воскресенье вечером власти провинции Балх подтвердили первую смерть от этой болезни. А в понедельник агентство Pajhwok сообщило о заражении неких сотрудников американского и турецкого посольств. Официального подтверждения этой информации не было.
Необходимость лично встретиться с афганским президентом Ашрафом Гани Ахмадзаем и его главным оппонентом Абдуллой Абдуллой перевесила для Майка Помпео все опасения.

Помимо неопределенности в переговорах с террористическим движением "Талибан" (запрещено в России), в стране продолжается внутриполитический кризис.

Хотя официально победителем выборов, которые прошли в сентябре 2019 года, признан Ашраф Гани Ахмадзай, Абдулла Абдулла, ранее занимавший должность главы исполнительной власти, называет президентом себя и даже провел параллельную инаугурацию, на которую пришло немало видных афганских политиков.

В программу визита госсекретаря США были включены встречи и с Ашрафом Гани Ахмадзаем, и с Абдуллой Абдуллой. Цель - попытаться найти формулу урегулирования конфликта между двумя политиками. Стоит отметить, что в 2014 году господин Абдулла тоже оспаривал победу на президентских выборах у господина Гани Ахмдзая, и Вашингтон предложил им разделить власть, добавив не прописанную в конституции Афганистана должность главы исполнительной власти. В итоге именно этот вариант и был принят.
Не меньшее беспокойство в Вашингтоне вызывает и фактически "замерзший" переговорный процесс с талибами. Согласно документу (.pdf), подписанному 29 февраля в Дохе, первый раунд переговоров с участием правительства Афганистана, "Талибана" и представителей афганского общества должен был пройти еще 10 марта. А до этой даты Кабул и "Талибан" должны быть обменяться пленными.
Афганские власти должны были отпустить до 5 тыс. пленных талибов и получить взамен до 1 тыс. собственных военнослужащих.
Но Кабул отказался выполнять этот пункт, утверждая, что не подписывал соглашение, а следовательно, не брал на себя таких обязательств.

Однако в ночь перед визитом господина Помпео какое-то обсуждение новых условий обмена все же состоялось. Об этом на своей странице в Twitter рассказал архитектор соглашения между Вашингтоном и талибами, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Правда, учитывая эпидемиологическую обстановку, беседа прошла по видеосвязи. "Все понимают, что угроза коронавируса делает освобождение пленных куда более срочной задачей",- добавил господин Халилзад.
Почему после подписания "исторического соглашения" в Афганистане мало что изменилось
По мнению руководителя российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрея Серенко, ситуация, в которой оказалось афганское урегулирование после подписания сделки между США и "Талибаном", достаточно парадоксальна. "Чтобы как-то сдвинуть процесс с мертвой точки, США вынуждены выступать адвокатами своих врагов, с которыми безуспешно воевали 20 лет - талибов,- сказал "Ъ" господин Серенко.- Кабул понимает, что освобождение 5 тыс. талибов накануне их традиционного весеннего наступления (на позиции властей.- "Ъ") создает огромную угрозу. Поэтому и дальше будет настаивать на более мягком варианте - освобождении примерно 1 тыс. самых старых и немощных пленников, что можно будет преподнести как акт милосердия. А США могут удивиться тому, насколько твердо их союзники могут отстаивать свою позицию".

Что же касается разрешения внутриполитического кризиса в Кабуле, то Андрей Серенко убежден: делиться властью президенту Гани Ахмадзаю на этот раз не придется.
"Гани понимает, что Абдулла - не самостоятельная фигура, а лишь проводник интересов других политиков - генерала Абдул-Рашида Дустума, экс-министра иностранных дел Салахуддина Раббани и Мохаммада Мохакика, который работал в правительстве Абдуллы. Административного ресурса, который можно было бы противопоставить президенту, у него нет. А значит, единственное, что ему может предложить Гани,- это какая-нибудь номинальная должность, от которой Абдулла, вероятно, откажется".
Кирилл Кривошеев
от 23.03.2020,

Источник - "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585025340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Дарига Назарбаева о ситуации в Алматинской области: Нужны нестандартные, смелые решения
- Совместное заявление Национального Банка РК и АО "Казахстанская фондовая биржа"
- Кадровые перестановки
- Е. Тургумбаев рассказал, кто сможет въехать или выехать из карантинных городов
- В Алматы на карантин закрыты четыре дома
- Открыт "зеленый коридор" для импорта социально-значимых продуктов
- Внутренний карантин: в Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные
- Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  