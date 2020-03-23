Афганское урегулирование попало под карантин, - "Къ"

07:49 24.03.2020

Госсекретарь США Майк Помпео неожиданно посетил Кабул



Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник посетил Кабул с необъявленным визитом, чтобы сдвинуть афганское урегулирование с мертвой точки. С 29 февраля, когда США и "Талибан" подписали соглашение о завершении силового противостояния, никаких позитивных изменений так и не произошло. Виной тому стало нежелание третьей стороны - Кабула - выполнять требование об освобождении 5 тыс. боевиков. Между тем на забуксовавший переговорный процесс может повлиять эпидемия коронавируса.

Хотя командировки высших американских чиновников в Афганистан всегда сопряжены с большим риском и требуют серьезных мер безопасности, нынешний визит Майка Помпео можно назвать особым. Он проходит на фоне двух тревожных сообщений, касающихся коронавируса COVID-19. В воскресенье вечером власти провинции Балх подтвердили первую смерть от этой болезни. А в понедельник агентство Pajhwok сообщило о заражении неких сотрудников американского и турецкого посольств. Официального подтверждения этой информации не было.

Необходимость лично встретиться с афганским президентом Ашрафом Гани Ахмадзаем и его главным оппонентом Абдуллой Абдуллой перевесила для Майка Помпео все опасения.



Помимо неопределенности в переговорах с террористическим движением "Талибан" (запрещено в России), в стране продолжается внутриполитический кризис.



Хотя официально победителем выборов, которые прошли в сентябре 2019 года, признан Ашраф Гани Ахмадзай, Абдулла Абдулла, ранее занимавший должность главы исполнительной власти, называет президентом себя и даже провел параллельную инаугурацию, на которую пришло немало видных афганских политиков.



В программу визита госсекретаря США были включены встречи и с Ашрафом Гани Ахмадзаем, и с Абдуллой Абдуллой. Цель - попытаться найти формулу урегулирования конфликта между двумя политиками. Стоит отметить, что в 2014 году господин Абдулла тоже оспаривал победу на президентских выборах у господина Гани Ахмдзая, и Вашингтон предложил им разделить власть, добавив не прописанную в конституции Афганистана должность главы исполнительной власти. В итоге именно этот вариант и был принят.

Не меньшее беспокойство в Вашингтоне вызывает и фактически "замерзший" переговорный процесс с талибами. Согласно документу (.pdf), подписанному 29 февраля в Дохе, первый раунд переговоров с участием правительства Афганистана, "Талибана" и представителей афганского общества должен был пройти еще 10 марта. А до этой даты Кабул и "Талибан" должны быть обменяться пленными.

Афганские власти должны были отпустить до 5 тыс. пленных талибов и получить взамен до 1 тыс. собственных военнослужащих.

Но Кабул отказался выполнять этот пункт, утверждая, что не подписывал соглашение, а следовательно, не брал на себя таких обязательств.



Однако в ночь перед визитом господина Помпео какое-то обсуждение новых условий обмена все же состоялось. Об этом на своей странице в Twitter рассказал архитектор соглашения между Вашингтоном и талибами, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Правда, учитывая эпидемиологическую обстановку, беседа прошла по видеосвязи. "Все понимают, что угроза коронавируса делает освобождение пленных куда более срочной задачей",- добавил господин Халилзад.

Почему после подписания "исторического соглашения" в Афганистане мало что изменилось

По мнению руководителя российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрея Серенко, ситуация, в которой оказалось афганское урегулирование после подписания сделки между США и "Талибаном", достаточно парадоксальна. "Чтобы как-то сдвинуть процесс с мертвой точки, США вынуждены выступать адвокатами своих врагов, с которыми безуспешно воевали 20 лет - талибов,- сказал "Ъ" господин Серенко.- Кабул понимает, что освобождение 5 тыс. талибов накануне их традиционного весеннего наступления (на позиции властей.- "Ъ") создает огромную угрозу. Поэтому и дальше будет настаивать на более мягком варианте - освобождении примерно 1 тыс. самых старых и немощных пленников, что можно будет преподнести как акт милосердия. А США могут удивиться тому, насколько твердо их союзники могут отстаивать свою позицию".



Что же касается разрешения внутриполитического кризиса в Кабуле, то Андрей Серенко убежден: делиться властью президенту Гани Ахмадзаю на этот раз не придется.

"Гани понимает, что Абдулла - не самостоятельная фигура, а лишь проводник интересов других политиков - генерала Абдул-Рашида Дустума, экс-министра иностранных дел Салахуддина Раббани и Мохаммада Мохакика, который работал в правительстве Абдуллы. Административного ресурса, который можно было бы противопоставить президенту, у него нет. А значит, единственное, что ему может предложить Гани,- это какая-нибудь номинальная должность, от которой Абдулла, вероятно, откажется".

Кирилл Кривошеев

от 23.03.2020,