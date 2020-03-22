История всегда повторяется. Но сегодня жизнь изменилась радикально, - Мих.Хазин

07:59 24.03.2020

Жизнь изменилась радикально

люди совершенно не умеют строить конструкции, которые они никогда не видели



Михаил Хазин

22.03.2020



Ощущение времени у человека весьма специфично. Например, я только сейчас осознал, прочитав на ТК "Радио Аврора" заметку Игоря Тощакова, что между отмененной Олимпиадой 40-го года и московской Олимпиадой-80 прошло столько же времени, сколько между Олимпиадой-80 и потенциально отмененной Олимпиадой этого года.

Для меня Олимпиада-80 - что-то очень близкое. Я помню, как покупал в Ярославле билеты в Москву, а мне их не продавали (Москва была перед Олимпиадой закрыта), пока я не предъявил паспорт с московской пропиской (да, тогда железнодорожные билеты были на предъявителя, для их покупки паспорт был не нужен; говорят, в прежние времена даже на самолетах так было). Я помню, как ходил смотреть соревнования (баскетбол) и покупал финский ананасовый сок, который вызывал у зрителей раздражение (почему в Финляндии ананасы растут, а у нас нет?), помню закрытие и песню про мишку.



А вот предвоенная пора для меня была какой-то седой древностью. И мне как-то не приходило в голову, что моим родителям в 80-м еще было чуть-чуть за 40 и они родились до войны… Думаю, что такой же седой древностью для нынешней молодежи является советская эпоха, которая для меня - привычная и понятная среда. Но ключевой момент тут другой… А именно, что это совершенно разное ощущение времени при рассмотрении прошлого имеет совершенно неожиданный эффект для будущего.

Дело в том, что люди совершенно не умеют строить конструкции, которые они никогда не видели.

Люди не могли себе представить довоенной жизни в 70-е годы, как современная молодежь не понимает жизни 70-х, так и все (практически все) не могут себе представить жизни уже завтра и послезавтра. Я уже более 20 лет пытаюсь показать, что после кризиса современные экономические модели работать не будут. Мне не верят, причем не только по корпоративно-профессиональным причинам, но и по чисто психологическим.



Ну, просто "такого не может быть, потому что не может быть никогда!" Поскольку я этого себе представить не могу!

А ведь я описываю только экономические, ну, иногда, социально-экономические модели. Уже жизнь без "среднего" класса сегодня себе представить невозможно, даже читая книжки, написанные тогда, когда его, в общем, не было. Может быть потому, что писали книжки или богатые, или представители того самого класса. А описание быта людей бедных, хотя оно тоже есть, никто особо не читал. Короленко там, Горький… Да даже Бальзак с Дюма в части описания быта людей… Ну вспомните, какой масштаб денег требуется для счастья телеграфисту, которого соблазняет граф Монте-Кристо? А как жил (безбедно, отметим) Кадрусс, которого содержал Андреа Кавальканти?



Отметим, кстати, как по-разному реагируют на случившуюся с ними коллизию "отец" и "сын" Кавальканти. Первый радостно получил деньги за подпись и уехал, второй решил поиграть в игру, не понимая, по молодости, что это игра не его и по этой причине вероятность перехватить инициативу близка к нулю. Кстати, к вопросу о том, кто такой Путин - он, оказавшись к лету 98 года в ситуации Андреа Кавальканти, сумел не просто перехватить инициативу, но таки просто выиграть игру у своих первоначальных кукловодов. Так что в рассуждения о его тупости я ни за что не поверю, уж увольте!



Так вот, вся проблема современной жизни в том, что если раньше продлевали текущую ситуацию на многие годы (в 2001 году, в 2008), затем - "на пару лет" (после 2014 года каждый следующий цикл, под который находили ресурс, был короче предыдущего), то сегодня разговор пошел на месяцы. Трамповские деньги быстро закончатся (поскольку много кому нужна компенсировать потери), а восстановить всю систему не получится. Платить каждый месяц - не получится.



Тут логика простая: ВВП - это добавленная стоимость. ВВП США (реальный, не нарисованный) где-то 14-15 триллионов в год. Расширенная денежная масса (которая обеспечивает оборот) - примерно столько же. А обороты (в том числе, ежедневные) тоже сравнимы с этой цифрой. И если падает прибыль - то это терпимо, если сохраняются обороты. А вот если падает оборот… Это уже не компенсируешь, поскольку избыточные деньги тут же вызывают инфляцию.

Это, к слову, о проблемах Китая. В США "горячие" деньги стерилизуют за счет вывода их в финансовый сектор. В Китае - в валюту, которую он получает в связи с профицитом торгового баланса. И как для Китая недопустимо снижение этого профицита, так и для США катастрофа, если существенно падает спекулятивные рынки. Поскольку в этом случае "горячие", эмиссионные деньги попадают в текущий оборот и вызывают рост цен… Со всеми вытекающими.



Так вот, фокус в том, что старые модели больше не работают. Нравится, не нравится… Для политического класса США ситуацию нужно дотянуть до выборов в ноябре, но вот затем начнется… А вот что начнется, никто даже представить себе не может. Просто потому, что фантазия человека так не работает, ему подавай что-то уже знакомое, что он уже щупал. Кстати, у нас еще есть управленцы, которые помнят, как было дело в СССР… Плохо, конечно, помнят, но если что, обстоятельства заставят вспомнить. А у них и того нет.



Кстати, в том числе и по этой причине наши люди куда более адаптабельны, чем западные, которые привыкли только к одной модели. Не очень пока, правда, понятно, как это использовать, но, скорее всего, это само всплывет. Но это пока абстракция. А конкретно, нужно отдавать себе отчет в том, что жизнь изменилась радикально. И готовиться нужно к жизни новой, а не пытаться сохранить старую. Кстати, тем, у кого денег много, это сделать получится… На какое-то время. А потом настанет катастрофа. А вот тем, кто нынешний ресурс бросит на то, чтобы придумывать что-то новое, скорее всего, повезет. Просто потому, что конкуренции сегодня нет совсем.



В общем, каждый решает для себя. Понятно, что большая часть людей ничего делать не будет, а будет ждать, когда что-то само произойдет, чтобы потом более или менее (скорее, менее) удачно отреагировать. Но вот та часть, которая готова работать и придумывать - у нее очень серьезные шансы есть.