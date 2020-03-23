Китай дорос до старшего партнера России, - В.Скосырев

08:53 24.03.2020

Китай называют старшим партнером России

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Владимир Скосырев

23.03.2020



Американцы хотят преодолеть отставание от России и Китая в гиперзвуковом вооружении.

США испытали на полигоне на Гавайях гиперзвуковую ракету средней дальности. Она предназначена для ударов по России и Китаю. У КНР такое оружие имеется, а РФ воздерживается от его создания, надеясь на договоренность с Вашингтоном по ограничению вооружений. По словам экспертов, Америка обладает подавляющим преимуществом над потенциальными противниками в военной силе, тем не менее она опасается, что российско-китайское взаимодействие его нивелирует.



Как утверждает Майкл Гриффин, заместитель министра обороны США, гиперзвуковые ракеты перехватить невозможно. Это революционный тип вооружений, который будет обладать беспрецедентной возможностью маневрировать и поразить почти любую цель в мире в течение минут. Поэтому Гриффин добивался не один год, чтобы Вашингтон выделил больше ресурсов на этот вид военной техники.



И вот, как передал портал Asia Times, Пентагон совершил большой шаг вперед в гонке сверхзвуковых вооружений с Россией и Китаем. На Гавайских островах на полигоне Кауай было проведено успешное испытание гиперзвукового планирующего боевого блока ракеты.

Как объявило Министерство обороны США, устройство летело с гиперзвуковой скоростью и попало в намеченную цель. Это важная веха в выполнении плана, предусматривающего, что в начале–середине 2020-х годов США смогут вести войну с помощью сверхзвукового оружия.

В сообщении Пентагона указывается, что, хотя новое оружие может двигаться со скоростью по крайней мере 5 махов, оно становится особо опасным для врага, поскольку современные системы противоракетной обороны не способны противостоять угрозе такого типа.

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Сухопутные силы США работают над такой ракетой. Они отстают в этом отношении от Китая. Пекин уже имеет в серийном производстве ракеты подобного класса, которые называются "Дунфэн-17". (В переводе "дунфэн" означает "ветер с востока". – "НГ".) Россия пока к производству таких ракет не приступала. Она имеет подобные боевые блоки для межконтинентальных ракет. Россия начала разработку такого оружия, но она заявляет, что не будет развертывать системы там, где их не развертывают американцы".

У России есть гиперзвуковое оружие межконтинентальной дальности – система "Авангард", есть гиперзвуковая ракета воздушного базирования "Кинжал". Кроме того, РФ ведет работу над созданием гиперзвуковой крылатой ракеты под названием "Циркон".



В Азиатско-Тихоокеанском регионе ситуация такова, подчеркивает эксперт: американцы далеко превосходят и Китай, и Россию по огромному списку военных возможностей в таких традиционных областях, как флот и авиация. Именно поэтому Китай и Россия давно сделали ставку на ряд прорывных технологий, сконцентрировали там ресурсы и вырвались вперед. "Это вызвало у американцев некоторую обеспокоенность, и они бросились спешно это отставание преодолевать. Что касается российско-китайского сотрудничества в этой области, то о нем нет сообщений. Если такое взаимодействие есть, то оно носит секретный характер", – заключил Кашин.



Однако обозреватели в США, отражающие воззрения военно-промышленного комплекса, пугают читателей тем, что масштабы опасности, исходящей от Китая и России, непрерывно увеличиваются. Журнал National Interest, ссылаясь на главу Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Филипа Дэвидсона, утверждает, что Китай способен контролировать Южно-Китайское море и нет шансов на то, что Америка сможет догнать китайские ВМС по числу кораблей, вводимых в строй.



Что же касается России, то она не столь сильна, как КНР, тем не менее ее крылатая ракета 9М729 (по классификации НАТО) тоже несет угрозу США и их союзникам. А посему Америке следовало выйти из Договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Мысль о том, будто Россия не более чем младший партнер Китая и даже подыгрывает ему, пытаясь переложить вину за эпидемию коронавируса на американцев, повторил на днях госсекретарь США Майкл Помпео. С этой целью Москва якобы ведет кампанию дезинформации в социальных сетях.

В связи с этим зарубежные СМИ дискутируют на тему о том, не подорвала ли инфекция российско-китайские отношения. Ведь в Пекине поначалу болезненно восприняли временный запрет на въезд в Россию для большинства китайских граждан, введенный Москвой. Однако, как пишет журнал Diplomat, подобные ограничительные меры не повредят лодку российско-китайского партнерства. Ведь США остаются для Москвы и Пекина общим противником.