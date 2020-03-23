Известный французский философ-марксист Люсьен Сэв умер от коронавируса

08:56 24.03.2020

Французский философ Люсьен Сэв скончался в понедельник на 94-м году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавируса, которым заразился известный представитель марксистской философии.

Как отмечает ТАСС, Люсьен Сэв своими трудами доказывал, что марксистское учение и его главное произведение "Капитал" не потеряли актуальности в XXI веке в связи с финансовыми кризисами.

Отметим, что жертвами коронавируса во Франции стали уже 860 граждан.