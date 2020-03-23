Помпео ищет рецепт от раздвоения афганской власти

09:30 24.03.2020

Необъявленный визит госсекретаря Майкла Помпео в Афганистан доказал, что спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад потерял влияние на ситуацию в Кабуле, где происходит борьба между сторонниками действующего президента Ашрафа Гани и его соперника Абдуллы Абдуллы. Афганские политические круги были морально готовы к тому, что шеф американской дипломатии захочет разобраться в сложившейся ситуации, после того как ведущие государственные деятели фактически объявили бойкот Халилзаду, посещавшему Кабул во время проходивших там инаугураций.



Госсекретарь провел переговоры как с Гани, так и с доктором Абдуллой. С кем из них глава американского дипведомства встречался первым, из открытых источников неясно. По данным пресс-службы президентского дворца Арг, действующий президент и его американский визави обсудили ход выполнения мирного процесса и военно-политическую ситуацию в стране. В официальном сообщении Арг о кризисе, возникшем по итогам президентских выборов, не упоминается. Однако пресс-служба Абдуллы Абдуллы сообщает, что во время переговоров обсуждались пути урегулирования этого спора. Встреча Помпео с Абдуллой проходила в здании, которое последний занимал на посту главы исполнительного Совета и продолжает занимать.



Политический кризис в Кабуле, который возник после объявления официальных результатов президентских выборов, по итогам которых победителем был объявлен Гани, стал серьезным вызовом на пути реализации мирного плана президента Дональда Трампа. Соглашение, подписанное между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) 29 февраля в Катаре, предусматривает освобождение пяти тысяч заключенных талибов в качестве одного из предварительных шагов для примирения. Источники, близкие к аппарату Совета безопасности Афганистана, подтвердили порталу "Афганистан.Ру", что эта тема в ходе переговоров между госсекретарем и афганским президентом затрагивалась.



Повода для беседы добавило и распространение коронавируса нового типа по Южной Азии. 23 марта стало известно, что COVID-19 оказались инфицированы два иностранных дипломата – из представительств США и Турции в Кабуле. По последним данным Минздрава Афганистана, общее число заразившихся в республике на данный момент приближается к отметке в 40 человек. В минувшие выходные власти Афганистана официально зафиксировали первую смерть пациента, который был инфицирован новым коронавирусом. Сообщается, что распространение болезни затруднило перемещения иностранного контингента в рамках согласованного между США и талибами плана: некоторые соединения находятся на карантине.



Ближе к вечеру 23 марта появились сообщения о трехсторонней встрече Гани, Абдуллы и Помпео. О содержательной части беседы в первые часы не сообщалось ничего, однако в любом случае это мероприятие не дает назвать миссию Помпео абсолютно безрезультатной. Возникший в Кабуле кризис похож на политическое противостояние Гани и Абдуллы в 2014 году. Тогда разногласия удалось урегулировать Джону Керри, находившемуся на посту госсекретаря. Нынешний кризис гораздо глубже. В прошлый раз страна не стояла на грани формирования параллельных органов власти, региональные игроки вели себя иным образом, а отношения между США и талибами были совершенно другими. В связи с этим миссия Помпео сложнее. Скорее всего, ему придется ни один раз побывать в Кабуле, чтобы примирить стороны.



23.03.2020



Автор: От редакции