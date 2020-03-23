 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.03.2020
12:16  Дзевалтовский - большевик и дипломат в Китае. Судьба профессионального изменника (история)
12:11  Кто договорится с принцем – Путин или Трамп? - Ст.Тарасов
11:17  Шок и вирус: пандемия переиначит глобальный миропорядок, - Марко Карнелос
11:14  В Киргизии за сутки число заболевших увеличилось втрое - до 42-х
09:55  Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 49 человек. Закрыт перевал Камчик - Фергана изолирована от Ташкента
09:37  Чрезвычайное положение в Киргизии. Назначены коменданты Бишкека, Оша и Джалал-Абада
09:34  Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 68

09:30  Помпео ищет рецепт от раздвоения афганской власти
09:09  Боря, ты - балбес! БритВласти дождались массового заражения и ввели-таки в стране карантин
09:07  Коронавирус как заменитель мировой войны, - В.Катасонов
08:58  Вроде бы еще евро, но уже не союз, - Вл.Добрынин
08:56  Известный французский философ-марксист Люсьен Сэв умер от коронавируса
08:53  Китай дорос до старшего партнера России, - В.Скосырев
08:44  США и Китай могут помериться силами вблизи берегов Тайваня, - С.Ушаков
08:41  Киберпреступник с большим будущим. Информационную безопасность ждет много работы, - Игорь Шашкин
07:59  История всегда повторяется. Но сегодня жизнь изменилась радикально, - Мих.Хазин
07:55  Терегуловы гельминты. Директриса Третьяковки как символ вырождения рос-искусства
07:49  Афганское урегулирование попало под карантин, - "Къ"
05:49  Американский спортсмен и агент WADA Гливз дисквалифицирован... за допинг
00:47  Пандемия лишила Турцию рычага давления на Евросоюз, - И.Субботин
00:45  Коронавирус обеспечит Китаю победу над США, - "Взгляд"
00:37  Кто победит в нефтяной войне, - Г.Мирзаян
00:30  ВОЗ: пандемия коронавируса распространяется все быстрее
00:26  Ракеты партизан выкуривают амер-солдат из военных баз в Ираке, - В.Мапышев
00:25  Если хан начнет самодурничать… Казахский корабль веры и спасения . Ч.2, - Н.Нуртазина
Понедельник, 23.03.2020
20:52  Узбеки не могут сидеть в карантине. УзбМВД замучилось ловить заразных "удираек"
20:42  Ученые не признаются в создании коронавируса
20:09  КазБуржуя Шодиева затроллили за инфу о выделении $200 млн на борьбу с вирусом в Узбекистане
19:45  Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса
19:35  За непрофессионализм уволен назначенный 7/03 Минздрав Украины Емец
18:50  Нефтяные цены. Не исключен полный коллапс, - Магнус Муллис
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Помпео ищет рецепт от раздвоения афганской власти
09:30 24.03.2020

Необъявленный визит госсекретаря Майкла Помпео в Афганистан доказал, что спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад потерял влияние на ситуацию в Кабуле, где происходит борьба между сторонниками действующего президента Ашрафа Гани и его соперника Абдуллы Абдуллы. Афганские политические круги были морально готовы к тому, что шеф американской дипломатии захочет разобраться в сложившейся ситуации, после того как ведущие государственные деятели фактически объявили бойкот Халилзаду, посещавшему Кабул во время проходивших там инаугураций.

Госсекретарь провел переговоры как с Гани, так и с доктором Абдуллой. С кем из них глава американского дипведомства встречался первым, из открытых источников неясно. По данным пресс-службы президентского дворца Арг, действующий президент и его американский визави обсудили ход выполнения мирного процесса и военно-политическую ситуацию в стране. В официальном сообщении Арг о кризисе, возникшем по итогам президентских выборов, не упоминается. Однако пресс-служба Абдуллы Абдуллы сообщает, что во время переговоров обсуждались пути урегулирования этого спора. Встреча Помпео с Абдуллой проходила в здании, которое последний занимал на посту главы исполнительного Совета и продолжает занимать.

Политический кризис в Кабуле, который возник после объявления официальных результатов президентских выборов, по итогам которых победителем был объявлен Гани, стал серьезным вызовом на пути реализации мирного плана президента Дональда Трампа. Соглашение, подписанное между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) 29 февраля в Катаре, предусматривает освобождение пяти тысяч заключенных талибов в качестве одного из предварительных шагов для примирения. Источники, близкие к аппарату Совета безопасности Афганистана, подтвердили порталу "Афганистан.Ру", что эта тема в ходе переговоров между госсекретарем и афганским президентом затрагивалась.

Повода для беседы добавило и распространение коронавируса нового типа по Южной Азии. 23 марта стало известно, что COVID-19 оказались инфицированы два иностранных дипломата – из представительств США и Турции в Кабуле. По последним данным Минздрава Афганистана, общее число заразившихся в республике на данный момент приближается к отметке в 40 человек. В минувшие выходные власти Афганистана официально зафиксировали первую смерть пациента, который был инфицирован новым коронавирусом. Сообщается, что распространение болезни затруднило перемещения иностранного контингента в рамках согласованного между США и талибами плана: некоторые соединения находятся на карантине.

Ближе к вечеру 23 марта появились сообщения о трехсторонней встрече Гани, Абдуллы и Помпео. О содержательной части беседы в первые часы не сообщалось ничего, однако в любом случае это мероприятие не дает назвать миссию Помпео абсолютно безрезультатной. Возникший в Кабуле кризис похож на политическое противостояние Гани и Абдуллы в 2014 году. Тогда разногласия удалось урегулировать Джону Керри, находившемуся на посту госсекретаря. Нынешний кризис гораздо глубже. В прошлый раз страна не стояла на грани формирования параллельных органов власти, региональные игроки вели себя иным образом, а отношения между США и талибами были совершенно другими. В связи с этим миссия Помпео сложнее. Скорее всего, ему придется ни один раз побывать в Кабуле, чтобы примирить стороны.

23.03.2020

Автор: От редакции

Источник - afghanistan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585031400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Дарига Назарбаева о ситуации в Алматинской области: Нужны нестандартные, смелые решения
- Совместное заявление Национального Банка РК и АО "Казахстанская фондовая биржа"
- Кадровые перестановки
- Е. Тургумбаев рассказал, кто сможет въехать или выехать из карантинных городов
- В Алматы на карантин закрыты четыре дома
- Открыт "зеленый коридор" для импорта социально-значимых продуктов
- Внутренний карантин: в Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные
- Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  