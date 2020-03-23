Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 68

09:34 24.03.2020

Минздрав Казахстана сообщает об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:00 часов.

- Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, говорится в сообщении.

На сегодняшний день в стране подтверждено 68 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 35 случев, Алматы – 29 случаев, Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай.

В Нур-Султане и Алматы действует режим карантина.



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Количество больных коронавирусом в Алматы возросло до 28, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz по состоянию на утро 24 марта 2020 года



Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 66 случаев регистрации коронавируса, из них:



в Нур-Султане - 34 случая,

в Алматы - 28 случаев,

в Караганде - 2 случая,

в Алматинской области - 1 случай,

в Актюбинской области - 1 случай.

Ранее сегодня зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом в Нур-Султане.

Напомним, в Нур-Султане и Алматы с 19 марта объявлен карантин.