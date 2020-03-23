Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 49 человек. Закрыт перевал Камчик - Фергана изолирована от Ташкента

09:55 24.03.2020

Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 3 случая и достигло 49 человек, - сообщает Минздрав РУз.

По сообщению министерства, коронавирусная инфекция была обнаружена у двух граждан, вернувшихся из России, и у супруги пассажира, прибывшего из Турции.



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В целях предотвращения распространения коронавируса в Узбекистане было временно ограничено движение на перевале "Камчик", который соединяет Ферганскую область с Ташкентом и другими регионами.

Только граждане, которые постоянно зарегистрированы в других регионах, кроме Ферганы, смогут через перевал вернуться в места своего проживания.

"Мы просим граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям и внести свой вклад в предотвращение распространения опасного вируса в нашей республике путем строгого соблюдения мер и установленных процедур!", - об этом говорится в сообщении информационной службы ГУБДД МВД.

Напомним, что дорога через перевал "Камчик" является единственной автомобильной магистралью, соединяющей самую многонаселенную часть Узбекистана - Ферганскую долину с остальной территорией республики. За сутки через перевал "Камчик" проходит более 21 тысяч автомашин. Параллельно по перевалу проходило регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент - Ош (Кыргызстан).