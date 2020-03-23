В Киргизии за сутки число заболевших увеличилось втрое - до 42-х

11:14 24.03.2020

В Киргизии выявили еще 26 случаев коронавируса, и общее число заболевших достигло 42, то есть увеличилось за сутки втрое. Об этом сообщил штаб по Covid-19.

Среди зараженных есть ребенок в возрасте до 6 лет.

Также штаб информирует, что у 96 человек "анализы с сомнительными реакциями, пока показывают отрицательные результаты".



В республике введен режим ЧС, а на территории Бишкека в ночь на 25 марта начнет действовать режим чрезвычайного положения, в рамках которого вводится комендантский час, запрет на увольнения по собственному желанию, контроль за СМИ. Режим ЧП сохранится до 15 апреля.