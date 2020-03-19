Шок и вирус: пандемия переиначит глобальный миропорядок, - Марко Карнелос

11:17 24.03.2020

19 марта 2020



Пандемия коронавируса катализирует процессы в мире и в его отдельных регионах, влияет на глобальный баланс сил в уже меняющемся международном миропорядке. Об этом сегодня, 19 марта, на сайте издания Middle East Eye пишет бывший итальянский дипломат Марко Карнелос.

Россия в очередной раз обуздала амбиции Турции решить будущее сирийского Идлиба и то, что осталось от сирийского мятежа. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман расширил борьбу с оппозицией внутри королевской семьи, чтобы предотвратить потенциальный переворот и подготовить свое восхождение на престол. Саудовский кронпринц также начал нефтяную войну, наводнив рынки высококонкурентной нефтью и доведя цены до критически низких уровней, бросив вызов российской и иранской нефтедобыче и распределению долей на сырьевом рынке, одновременно подвергая индустрию сланцевой нефти в США риску банкротства. Тем временем, продолжает автор перечислять текущие геополитические и геоэкономические тренды на фоне распространения коронавируса, Ирану наносится огромный вред после мучительных для него почти двух лет нахождения под санкциями Соединенных Штатов. Это подталкивает Тегеран выдвинуть беспрецедентный для политического режима в Исламской Республике запрос о помощи в Международный валютный фонд, находящийся, заметим, под контролем США.



С точки зрения России, где президент Владимир Путин, по-видимому, готовится остаться у власти до 2036 года, время нефтяной войны, похоже, рассчитано на то, чтобы ударить по США в критический момент, когда их финансовая система находится в уязвимом состоянии, полагает Карнелос. Оглядываясь назад, можно сказать, что противодействие США газопроводу "Северный поток-2" из России в Германию, вероятно, было неуместным. Между прочим, отмечает, аналитик, до настоящего времени пандемия коронавируса практически не затронула Россию.

Китай, напротив, сильно пострадал от Covid-19, но сейчас создается впечатление, что вторая экономика мира все же восстанавливается. Хотя число жертв и степень экономического ущерба, возможно, были занижены китайским правительством, важно учитывать общественное мнение в этой стране. А оно сводится к тому, что Китай вел войну против смертоносного вируса, и он выиграл ее за два месяца. "Смогут ли США и Западная Европа сделать то же самое?", - задается вопросом автор статьи.

Пандемия сильно повлияла на Италию, и теперь она делает то же самое с остальной частью Европы и США. Акции упали, и экономический пейзаж ужасает, если не сказать больше. Независимо от того, сколько триллионов долларов вливает в экономику Федеральная резервная система США, насколько близка процентная ставка к нулю или насколько сильными оказываются стимулирующие национальные экономики пакеты мер, обещанный Европейским центральным банком цикл роста оборачивается фазой падения.



На фоне упадка экономических сил в континентальной Европе, нахлынувших на нее панических настроений как в политических верхах, так и во всех социальных пластах общества, в Великобритании тамошний премьер-министр Борис Джонсон стал продавливать "социальный дарвинизм", говоря о том, что в войне с коронавирусом выживут сильнейшие, "многие семьи потеряют своих близких", и указывая на целесообразность выработки "коллективного иммунитета" в противостоянии с глобальным заболеванием.



В такой шокированной политической и экономической обстановке президентство Дональда Трампа в США оказывается на переломном этапе. Он может проиграть ноябрьские выборы, причем с не особо утешительной вероятностью того, что его заменит бывший вице-президент, представитель Демократической партии Джо Байден ­ - типичный и нераскаявшийся представитель того самого мирового политического истеблишмента, чьи серийные ошибки привели нью-йоркского магната в Белый дом в 2016 году, отмечает Карнелос.



Глобальная экономика переживает "идеальный шторм": шок спроса и предложения, вызванный срывом основных цепочек поставок в Китае, а также постепенное прекращение практически всех видов экономической деятельности на основных мировых площадках. Глобальный шок, постигший экономическую активность, усугубляется финансовым кризисом. То, что произошло после мирового кризиса 2008 года, видится лишь блеклой тенью по сравнению с тем, что может произойти в ближайшие месяцы, предупреждает бывший итальянский дипломат.



Было бы преждевременным утверждать, что этот "идеальный шторм" откроет новую эру, как это произошло шесть веков назад с Ренессансом (эпохой Возрождения) после того, как черная смерть (чума) уничтожила, по разным оценкам, от 30 до 60 процентов тогдашнего (середина 14-го века) населения Европы. Тем не менее, Covid-19 уже побуждает пересмотреть некоторые политические и экономические табу, с которыми мы жили десятилетиями.

Потребовалась пандемия, чтобы наконец поколебать сторонников политики жесткой экономии в Евросоюзе. Их бюджетные ограничения, которые опустошали Южную Европу в течение последнего десятилетия, наконец были сняты, по крайней мере, Европейской комиссией. В США и Западной Европе политики вынуждены пересматривать десятилетия неолиберальной политики, которая привела к огромному неравенству, наряду с широко распространенными и системными сокращениями общественного и медицинского обслуживания и, в более общем плане, социального обеспечения. Сегодня они могут сожалеть о многих из этих выборов, тем не менее, как обычно, цена будет заплачена наиболее уязвимыми в социальном отношении.

Пока можно сделать только несколько предварительных выводов, причем с большой осторожностью, подчеркивает автор.



Во-первых, Covid-19 не создает глобальной рецессии, он просто ускоряет ее. Мировая экономика находилась в и без того хрупком состоянии, поддерживаемом финансовыми пузырями и огромным потребительским долгом.

Во-вторых, наблюдая за реакциями на пандемию, наряду с Covid-19 распространяется еще один вирус: глобальная ренационализация почти всех неолиберальных политик, включая свободу передвижения и ранее немыслимую государственную помощь для бизнеса и работников.

В-третьих, четыре десятилетия экономической политики свободного рынка, неконтролируемой глобализации, повсеместного сокращения неравенства и социального обеспечения могут окончательно приблизиться к бесславному концу. Уроки финансового кризиса 2008 года были намеренно и непростительно игнорированы.

Пока неизвестно, как и в какой степени, но разумно предположить, что после этой пандемии мир и глобализация, которую мы наблюдали несколько десятилетий, больше не будут прежними, заключает Марко Карнелос.