Дзевалтовский - большевик и дипломат в Китае. Судьба профессионального изменника (история)

12:16 24.03.2020

Игнатий Дзевалтовский: забытый командир штурма Зимнего дворца



В советское время история Октябрьской революции многократно переписывалась, из нее убирались "неудобные" для власти имена. Среди таких "насильственно забытых" персонажей был Игнатий Дзевалтовский, один из главных руководителей штурма Зимнего дворца в Петрограде и его первый большевистский комендант.



Изменник с Юго-Западного фронта



До Февральской революции 1917 года польский социалист Игнатий Леонович Гинтовт-Дзевалтовский не играл заметной роли в революционном движении. Взлет его карьеры начался на волне "демократизации" в русской армии, когда 28-летнего поручика-шляхтича избрали председателем полкового комитета гвардии Гренадерского полка, стоявшего на Юго-Западном фронте.



Дзевалтовский не скрывал своих левых взглядов. В апреле 1917 года он вступил в РСДРП(б) и стал пропагандировать в полку ленинские тезисы. Когда в июне на фронт в Тарнополь прибыл военный министр Керенский, Дзевалтовский вручил ему полковую резолюцию с требованием его отставки.



С именем Дзевалтовского связывают вступление немцев в Тарнополь, когда Гренадерский полк по решению солдатского совета отошел в тыл. Попытка осудить Дзевалтовского в Киеве в сентябре 1917 года закончилась ничем из-за того, что в зал суда ворвались вооруженные солдаты. Этим возмущался известный писатель Владимир Короленко, писавший, что Дзевалтовского "солдатская масса внушительным давлением на суд освободила от приговора за, несомненно, изменнические действия на фронте".



В столицу России Игнатий Дзевалтовский прибыл уже в чине капитана и тут же стал членом Петроградского военно-революционного комитета. В ночь перед октябрьским переворотом Дзевалтовский, как вспоминали свидетели, фактически руководил охраной Смольного института, где заседали Ленин с соратниками.



Роль в штурме Зимнего дворца



По-видимому, слава Дзевалтовского как старого "врага" Керенского способствовала тому, что в день восстания его отправили из Смольного "на передовую".



"25 октября 1917 года Дзевалтовский командовал соединенным отрядом солдат и матросов, наступавшим на Зимний дворец, то есть фактически возглавлял штурм", – утверждала писательница Инесса Ломакина.



В пользу данной версии говорит то, что 26 октября Дзевалтовский был назначен комендантом Зимнего дворца. Сам же революционер рассказывал, что был командиром в Петропавловской крепости, где стояли орудия, нацеленные на Зимний. Дзевалтовский принимал у себя юнкеров, защищавших дворец, и советовал им сложить оружие. В итоге юнкера перешли на сторону большевиков.



Побег в Польшу



В течение нескольких лет после революции Игнатий Дзевалтовский занимал разные посты в большевистском руководстве, используя при этом псевдоним Юрин. Он был главным комиссаром военно-учебных заведений, наркомом по военным делам Украины, главой миссии Дальневосточной республики в Китае. В феврале 1924 года Дзевалтовский отправился в качестве представителя Коминтерна в Болгарию. Но в СССР он не вернулся, а вместо этого в 1925 году нелегально выехал в Польшу, где жили его родственники.



Этот побег стал неожиданностью как для поляков, так и для бывших соратников революционера. Польская пресса объясняла поступок Дзевалтовского разочарованием в коммунистических идеалах и "тоской по родине".



"У меня не было никаких врагов в большевистском правительстве. Я ни с кем не конфликтовал", – подчеркивал "бывший комиссар" в интервью виленской газете Slowo.



Последние годы



Перебежчик доставил немало хлопот советским спецслужбам. Осенью 1925 года начальник иностранного отдела ОГПУ Меер Трилиссер сообщал, что, пользуясь сведениями Дзевалтовского, поляки "проваливают" советских агентов в своей стране. Ходили слухи, что вскоре после этого Дзевалтовский был устранен чекистами – его якобы отравили в кафе в Германии цианистым калием. Однако недавно исследователи биографии революционера, Войцех Чарнявски и Людмила Волочко, установили, что Дзевалтовский дожил до 1935 года. В последние годы он работал чиновником и преподавателем института в Польше. Бывший комендант Зимнего дворца скончался в Варшаве после продолжительной болезни.



Тимур Сагдиев