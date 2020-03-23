Бери шинель, пошли... В Казахстане приостановлен воинский призыв

15:43 24.03.2020

Из-за чрезвычайного положения в Казахстане приостановили воинский призыв на службу и увольнение призванных год назад, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Новость Министерства обороны: в связи с введением чрезвычайного положения увольнение с воинской службы лиц, призванных весной 2019 года, приостанавливается. Аналогично приостанавливается призыв молодого пополнения", - сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев на брифинге.



Напомним, на всей территории Казахстана действует режим чрезвычайного положения.