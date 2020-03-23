Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

15:45 24.03.2020

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио перенесли из-за пандемии коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Губернатор Токио заявила, что Олимпиады до конца текущего года не будет", - говорится в сообщении издания.

Ранее олимпийские комитеты Канады и Австралии отказались отправлять своих спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио, их проведение оказалось под вопросом в связи с распространением в мире коронавируса. Из-за пандемии уже перенесен ряд отборочных олимпийских соревнований.